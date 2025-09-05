szeptember 5., péntek

A buszos közlekedés is kedvez a diákoknak Fehérváron

Címkék#vármegyebérlet#vonaljegy#buszbérlet#diákigazolvány#árak#busz

Szeptembertől ismét sok diák indul útnak az iskolába, jelentős részük pedig busszal közlekedik a megyeszékhelyen. Ők diákbérlettel egy vonaljegy áráért utazhatnak.

Feol.hu

A szeptemberi iskolakezdéssel újra sok diák használja a helyi közösségi közlekedést. A havi tanulóbérlet ára Székesfehérváron továbbra is egy vonaljegy ára, azaz elektronikusan megváltva 280 Ft, papíralapú bérlet esetén pedig 340 Ft.

Székesfehérvár helyi közlekedésében a 6–14. év közötti diákok vármegyebérlettel nem, csak helyi tanulóbérlettel utazhatnak! Ezért a gyermekeknek a diákigazolvány mellett érvényes helyi bérlettel is kell rendelkezniük az utazáshoz – tájékoztat az ÖKK.

 

