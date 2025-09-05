Diákbérlet
1 órája
A buszos közlekedés is kedvez a diákoknak Fehérváron
Szeptembertől ismét sok diák indul útnak az iskolába, jelentős részük pedig busszal közlekedik a megyeszékhelyen. Ők diákbérlettel egy vonaljegy áráért utazhatnak.
A szeptemberi iskolakezdéssel újra sok diák használja a helyi közösségi közlekedést. A havi tanulóbérlet ára Székesfehérváron továbbra is egy vonaljegy ára, azaz elektronikusan megváltva 280 Ft, papíralapú bérlet esetén pedig 340 Ft.
Székesfehérvár helyi közlekedésében a 6–14. év közötti diákok vármegyebérlettel nem, csak helyi tanulóbérlettel utazhatnak! Ezért a gyermekeknek a diákigazolvány mellett érvényes helyi bérlettel is kell rendelkezniük az utazáshoz – tájékoztat az ÖKK.
