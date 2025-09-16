A Béke királynője emlékeztet a két nép barátságára

A Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat szervezésében a megemlékezés koszorúit és virágait helyezték el a Béke királynője szobornál péntek délután. A szobrot lengyel menekültek állították 1943-ban a falubeliek számára hálájuk jeléül, mert menedéket és munkát kaptak fehérvárcsurgói tartózkodásuk alatt.

Forrás: Önkormányzat

– A megemlékezésen ünnepi beszédet mondott a Lengyel Nagykövetség ügyvivője Jacek Sladewski és Temesvári Krisztián polgármester. A koszorúzáson a Lengyel Nagykövetség és a Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat mellett a Pécsi-, a Veszprémi-, és a Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Székesfehérvári Szerb-, az Örmény-, a Görög-, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat, emellett a helyi civil szervezetek a Károlyi család képviselete, a Székesfehérváron szolgálatot teljesítő NATO kontingens tisztjei és a Ciszterci Szent István Gimnázium vett részt. A megemlékezést magyar-lengyel nyelvű szentmise és állófogadás követte – olvasható a település közösségi oldalán.