Tart a szoros kézfogás

1 órája

A Béke királynője emlékeztet a két nép barátságára

Címkék#Német Nemzetiségi Önkormányzat#Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat#barátság

Minden évben koszorúkkal borítják a Béke Királynője szobor talapzatát. Az eseményen minden alkalommal megjelennek a fehérvárcsurgóiak és sok lengyel, hogy emlékezzenek arra, hogy a két nép mindig segítő jobbot nyújt a másiknak, ha nagy a baj, és hogy ez a kézfogás még ma is tart.

Feol.hu
A Béke királynője emlékeztet a két nép barátságára

Forrás: Önkormányzat

A Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és Fehérvárcsurgó Községi Önkormányzat szervezésében a megemlékezés koszorúit és virágait helyezték el a Béke királynője szobornál péntek délután. A szobrot lengyel menekültek állították 1943-ban a falubeliek számára hálájuk jeléül, mert menedéket és munkát kaptak fehérvárcsurgói tartózkodásuk alatt.

Forrás:  Önkormányzat

– A megemlékezésen ünnepi beszédet mondott a Lengyel Nagykövetség ügyvivője Jacek Sladewski és Temesvári Krisztián polgármester. A koszorúzáson a Lengyel Nagykövetség és a Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat mellett a Pécsi-, a Veszprémi-, és a Tatabányai Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Székesfehérvári Szerb-, az Örmény-, a Görög-, és a Német Nemzetiségi Önkormányzat, emellett a helyi civil szervezetek a Károlyi család képviselete, a Székesfehérváron szolgálatot teljesítő NATO kontingens tisztjei és a Ciszterci Szent István Gimnázium vett részt. A megemlékezést magyar-lengyel nyelvű szentmise és állófogadás követte – olvasható a település közösségi oldalán.

Forrás:  Önkormányzat

 

 

