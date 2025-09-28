Fellélegezhetnek a gyalogosok, végre biztonságos az átkelés a 81-esen

A 81-es főút mentén található Sárkeresztesen még februárban jelentették be, hogy 1,8 kilométer hosszan kerékpárforgalmi útvonal kialakítása valósul meg a települést és Székesfehérvárt összekötő útvonallal, gyalogátkelőhellyel, valamint autóbusz-megálló megközelítéséhez szükséges akadálymentes járdakapcsolatok kiépítésével.

Mind ezidáig állt zebra nélkül egy buszmegálló a 81-es főút mellett

Fotó: Gombor Lili

A 81-es főút biztonságosabbá tételéhez kapcsolódó fontos pont

A hírnek, különösen a gyalogátkelőhely kiépítésének, sokan örültek, ugyanis az egyik buszmegálló – mindeddig – közvetlenül a 81-es főút mellett, gyalogátkelőhely nélkül állt, így gyalogosan rendkívül balesetveszélyes volt a buszmegálló megközelítése. Most azonban vége az aggódásnak, hogy az iskolába, munkába igyekvők épségben átérnek-e a forgalmas főúton: a gyalogátkelőhely mostanra elkészült, biztonságosabbá téve a gyalogos közlekedést.