Frissen Fejérből

2 órája

Fellélegezhetnek a gyalogosok, végre biztonságos az átkelés a 81-esen

Címkék#gyalogosátkelő#gyalogosátkelőhely#bicikliút

A sárkeresztesi bicikliút építésének részeként egy fontos beruházás vette kezdetét. Ezáltal hosszú idő után végre biztonságosan lehet átkelni a 81-es főút mentén álló buszmegállóhoz. A bicikliút építését jelentő projekt része volt a szóban forgó részen egy gyalogátkelőhely kiépítése is, amely már el is készült.

Gombor Lili

A 81-es főút mentén található Sárkeresztesen még februárban jelentették be, hogy 1,8 kilométer hosszan kerékpárforgalmi útvonal kialakítása valósul meg a települést és Székesfehérvárt összekötő útvonallal, gyalogátkelőhellyel, valamint autóbusz-megálló megközelítéséhez szükséges akadálymentes járdakapcsolatok kiépítésével.

81-es főút
Mind ezidáig állt zebra nélkül egy buszmegálló a 81-es főút mellett
Fotó: Gombor Lili

A 81-es főút biztonságosabbá tételéhez kapcsolódó fontos pont

A hírnek, különösen a gyalogátkelőhely kiépítésének, sokan örültek, ugyanis az egyik buszmegálló – mindeddig – közvetlenül a 81-es főút mellett, gyalogátkelőhely nélkül állt, így gyalogosan rendkívül balesetveszélyes volt a buszmegálló megközelítése. Most azonban vége az aggódásnak, hogy az iskolába, munkába igyekvők épségben átérnek-e a forgalmas főúton: a gyalogátkelőhely mostanra elkészült, biztonságosabbá téve a gyalogos közlekedést.

Fotó: Gombor Lili

 

