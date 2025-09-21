50 forint, ami több tízezret ér?

A gyűjtők évtizedek óta szenvedéllyel kutatják a különleges érméket és papírpénzeket, amelyek sokszor jóval többet érnek a névértéküknél. Még a ma is forgalomban lévő pénzek között is akadnak olyan ritkaságok, amelyek igazi numizmatikai csemegének számítanak. Külön figyelmet érdemel az 1993-as 50 forintos érme, amelyből csak néhány százezer darabot bocsátottak ki. A különlegessége éppen egyszerűségében rejlik: kevésbé részletgazdag, mint a későbbi változatok, így a hátoldalon megszokott fatörzs és kerecsensólyom motívum sem. Az ilyen érme ma akár 30–40 ezer forintot is érhet a gyűjtők körében, így érdemes átnézni az otthoni aprópénzt.

Ez az 50 forintos például több tízezer forintot is érhet

Aki szerencsés, még nagyobb összegeket is kereshet. Egy régi, ritka kétszázas bankjegy például akár 800 ezer forintért is gazdát cserélhet, ha kiváló állapotban van.

Nem csak az 50 forintosok és a régi bankjegyek rejthetnek kincset. A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a fiók mélyén lapuló régi fillérek között is lehetnek értékes darabok. Az 1950-es, Magyar Népköztársaság feliratú, verdefényes állapotban fennmaradt 10 filléres érmékért akár 100 ezer forintot is hajlandóak fizetni a gyűjtők – a kopott példányok viszont csak néhány száz forintot érnek.

Szakértők szerint ezért érdemes átvizsgálni a régi érméket és bankjegyeket, mielőtt kidobnánk őket – lehet, hogy egy kisebb vagyont érő ritkaság lapul a pénztárcánk mélyén vagy a padlás dobozaiban.