szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

30°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rita érmék

2 órája

50 forint, ami több tízezret ér?

Címkék#papírpénz#vagyon#forint

Ritka magyar érmék és papírpénzek igazi kincset jelenthetnek a gyűjtők számára. Ezért az 50 forintosért például több tízezer forintot is kifizetnek!

Feol.hu

A gyűjtők évtizedek óta szenvedéllyel kutatják a különleges érméket és papírpénzeket, amelyek sokszor jóval többet érnek a névértéküknél. Még a ma is forgalomban lévő pénzek között is akadnak olyan ritkaságok, amelyek igazi numizmatikai csemegének számítanak. Külön figyelmet érdemel az 1993-as 50 forintos érme, amelyből csak néhány százezer darabot bocsátottak ki. A különlegessége éppen egyszerűségében rejlik: kevésbé részletgazdag, mint a későbbi változatok, így a hátoldalon megszokott fatörzs és kerecsensólyom motívum sem. Az ilyen érme ma akár 30–40 ezer forintot is érhet a gyűjtők körében, így érdemes átnézni az otthoni aprópénzt.

50 forint
Ez az 50 forintos például több tízezer forintot is érhet

Aki szerencsés, még nagyobb összegeket is kereshet. Egy régi, ritka kétszázas bankjegy például akár 800 ezer forintért is gazdát cserélhet, ha kiváló állapotban van.

Nem csak az 50 forintosok és a régi bankjegyek rejthetnek kincset. A szakértők arra is felhívják a figyelmet, hogy a fiók mélyén lapuló régi fillérek között is lehetnek értékes darabok. Az 1950-es, Magyar Népköztársaság feliratú, verdefényes állapotban fennmaradt 10 filléres érmékért akár 100 ezer forintot is hajlandóak fizetni a gyűjtők – a kopott példányok viszont csak néhány száz forintot érnek.

Szakértők szerint ezért érdemes átvizsgálni a régi érméket és bankjegyeket, mielőtt kidobnánk őket – lehet, hogy egy kisebb vagyont érő ritkaság lapul a pénztárcánk mélyén vagy a padlás dobozaiban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu