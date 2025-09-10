40 éve vált hivatalossá az, ami sokáig lehetetlennek tűnt

Szeptember 10-e, egy átlagos reggelnek tűnik, még tart a kellemes nyári idő, késik az ősszel járó hűvös. Vannak dolgok, amik már megszokottnak tűnnek az ember életében. Sportkedvelőként számomra ilyen, hogy minden évben van Formula-1-es Magyar Nagydíj, hiszen 2000 után születtem, ezáltal eddigi életem során minden évben figyelhettem a Mogyoródon köröző gépcsodákat. De ez nem volt mindig így, 1986 előtt maximum a televízióból láthattak az emberek külföldi futamokat, azonban 1985. szeptember 10-én valami megváltozott, ugyanis ezen a napon írta alá Bernie Ecclestone a Forma-1-es konstruktőrök szövetségének elnöke és Balogh Tibor a Magyar Autóklub főtitkára a szerződést, miszerint 1986-ban Magyarországra látogat a száguldó cirkusz, ezzel rengeteg autósport kedvelő életét megváltoztatva. Valóságos sporttörténelmi pillanat, hiszen ez volt az első alkalom, hogy a keleti blokk egyik országába látogat a világbajnokság.

A Hungaroringet 1985. október 1-jén kezdték építeni, sokan kételkedtek benne, hogy elkészül időben, de sikerült nyolc hónap alatt befejezni a munkálatokat. A történelmi első Magyar Nagydíjat 1986. augusztus 10-én rendezték meg.

A Hungaroringet először brazilok hódították meg

Az első Magyar Nagydíj a brazil pilótákról szólt, hiszen a pole-pozíciót Ayrton Senna szerezte meg, mellőle honfitársa Nelson Piquet indult. A futamot végül utóbbi nyerte meg, második helyen Senna ért célba, harmadikként Nigel Mansell fért fel a dobogóra.