szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

19°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sporttörténelem

2 órája

40 éve vált hivatalossá az, ami sokáig lehetetlennek tűnt

Címkék#Jó reggelt, Fejér vármegye!#Formula 1 Magyar Nagydíj#F1#Forma 1#1985

Kelemen Kornél
40 éve vált hivatalossá az, ami sokáig lehetetlennek tűnt

Negyven évvel ezelőtt vált biztossá, hogy lesz Formula-1-es Magyar Nagydíj (az első Hungaroringi futam rajtja)

Forrás: Origo.hu

Szeptember 10-e, egy átlagos reggelnek tűnik, még tart a kellemes nyári idő, késik az ősszel járó hűvös. Vannak dolgok, amik már megszokottnak tűnnek az ember életében. Sportkedvelőként számomra ilyen, hogy minden évben van Formula-1-es Magyar Nagydíj, hiszen 2000 után születtem, ezáltal eddigi életem során minden évben figyelhettem a Mogyoródon köröző gépcsodákat. De ez nem volt mindig így, 1986 előtt maximum a televízióból láthattak az emberek külföldi futamokat, azonban 1985. szeptember 10-én valami megváltozott, ugyanis ezen a napon írta alá Bernie Ecclestone a Forma-1-es konstruktőrök szövetségének elnöke és Balogh Tibor a Magyar Autóklub főtitkára a szerződést, miszerint 1986-ban Magyarországra látogat a száguldó cirkusz, ezzel rengeteg autósport kedvelő életét megváltoztatva. Valóságos sporttörténelmi pillanat, hiszen ez volt az első alkalom, hogy a keleti blokk egyik országába látogat a világbajnokság. 

A Hungaroringet 1985. október 1-jén kezdték építeni, sokan kételkedtek benne, hogy elkészül időben, de sikerült nyolc hónap alatt befejezni a munkálatokat. A történelmi első Magyar Nagydíjat 1986. augusztus 10-én rendezték meg.

A Hungaroringet először brazilok hódították meg

Az első Magyar Nagydíj a brazil pilótákról szólt, hiszen a pole-pozíciót Ayrton Senna szerezte meg, mellőle honfitársa Nelson Piquet indult. A futamot végül utóbbi nyerte meg, második helyen Senna ért célba, harmadikként Nigel Mansell fért fel a dobogóra. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu