10. alkalommal tartották meg a jenői Alkotói Kiállítást

A program kezdetén a jelenlévők egy perc néma csenddel tisztelegtek a nemrég elhunyt Pongrácz Gyula előtt, majd Budai Ferenc mondta el köszöntőjét.

Forrás: Király Anikó

Körmendi Gitta költő, a kiállítás résztvevője így jellemezte a programot:

– Egy-egy ilyen alkalom hatalmas közösség összekovácsoló erővel bír, így idén is megtelt a helyi művelődési ház, hogy a lakossága megtekintse a kiállítás színpompás és gazdag anyagát. A rendezvény, melynek alapötletét az emberi különbözőségek bírálata helyett az egyedi értékek bemutatása adta, betöltötte célját. Az örömteli együttlét kulturális programja az óvodások, az iskolások, és a helyi néptáncos pár színvonalas műsorát követően közös táncházzal zárult.

Forrás: Király Anikó








