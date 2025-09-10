4 órája
10. alkalommal tartották meg a jenői Alkotói Kiállítást
2016-ban a „Szeretlek Magyarország!” program keretén belül Jenőben elindult valami új, valami figyelemfelkeltő. E kezdeményezés hívta életre a múlt szombat megrendezésre kerülő jenői Alkotói Kiállítást, mely szám szerint a 10. volt.
A program kezdetén a jelenlévők egy perc néma csenddel tisztelegtek a nemrég elhunyt Pongrácz Gyula előtt, majd Budai Ferenc mondta el köszöntőjét.
Körmendi Gitta költő, a kiállítás résztvevője így jellemezte a programot:
– Egy-egy ilyen alkalom hatalmas közösség összekovácsoló erővel bír, így idén is megtelt a helyi művelődési ház, hogy a lakossága megtekintse a kiállítás színpompás és gazdag anyagát. A rendezvény, melynek alapötletét az emberi különbözőségek bírálata helyett az egyedi értékek bemutatása adta, betöltötte célját. Az örömteli együttlét kulturális programja az óvodások, az iskolások, és a helyi néptáncos pár színvonalas műsorát követően közös táncházzal zárult.