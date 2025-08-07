4 órája
Ötven éve együtt - így köszöntötték az "ifjú párt" Zámolyon (galéria)
Az idei Zámolyi Napok egyik legszívmelengetőbb eseményén Molnár Margitot és Farkas Ferencet köszöntötték 50. házassági évfordulójuk alkalmából. A hagyomány több mint két évtizedre nyúlik vissza a településen.
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap
Augusztus 7-én, a Zámolyi Napok keretében ismét megelevenedett egy kedves hagyomány: a település polgármestere, Sallai Mihály ünnepélyesen köszöntötte az aranylakodalmat ünneplő Molnár Margitot és Farkas Ferencet. A hagyomány több mint két évtizedre nyúlik vissza, megálmodója Halász Andrásné Jolánka néni, a Zámolyi Őszidő Nyugdíjas Klub alapítója és első vezetője volt. Azóta minden évben azokat a házaspárokat ünnepli a közösség, akik hosszú évtizedek óta kéz a kézben járják életük közös útját.
Különleges hagyomány a Zámolyi Napokon
A rendezvény mottója – „Tisztelet az évtizedes szeretetnek” – nemcsak szavakban, de a program minden elemében visszaköszönt. A Csoóri Sándor Művelődési Házban tartott ünnepségre az „ifjú pár” hagyományosan érkezett: a vőfély, Hogenádler Martin és a nyoszolyólány, Czifra Nóra kíséretében, virágokkal feldíszített autóval vonultak a helyszínre. Volt nászinduló, versek a boldogságról, s persze fogadalommegújítás is, melyet emlékkönyv-aláírás, emléklap átadás és koccintás követett.
Ötven éve együtt az "ifjú pár"Fotók: Nagy Norbert / FMH
