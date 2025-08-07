2 órája
Gyűjtést szerveznek a tragikusan fiatalon elhunyt zámolyi édesanya családjának megsegítésére
Mély megrendüléssel értesült a zámolyi közösség Szabóné Juhász Alexandra tragikus és váratlan haláláról. Az alig harmincas éveiben járó zámolyi édesanya három kisgyermeket és szerető férjet hagyott hátra, akik most felfoghatatlan fájdalommal és kihívásokkal néznek szembe.
Alexandrát sokan ismerték és szerették a településen: egy kedves, segítőkész, életvidám nő volt, aki mindig a családját helyezte előtérbe. Halála nemcsak a szeretteit, de az egész közösséget megrázta. A helyi lakosok összefogása pedig példaértékű: a Zámolyi Coop ABC-ben adománygyűjtést szerveztek, hogy ily módon is kifejezhessék együttérzésüket és támogatásukat a gyászoló család felé.
A zámolyiak összefogása példaértékű
Az anyagi támogatás ebben az időszakban különösen fontos, hiszen Alexandra halálával nemcsak lelki, hanem jelentős anyagi teher is a család vállára nehezedett. A három kisgyermek ellátása, a mindennapi kiadások és a temetési költségek mind olyan terhek, amelyekkel most egyedül kell szembenéznie a gyászoló férjnek.
Bármilyen összegű támogatás sokat jelent a családnak, hogy átvészeljék ezt a rendkívül nehéz időszakot. Nem csupán anyagi támogatásról van szó – minden adomány a közösség összetartásáról, emberségről, és az együttérzés erejéről tanúskodik.
A zámolyiak példamutató módon mozdultak meg egy szeretett édesanya emlékéért és családjáért. Tegyünk mi is így – fogjunk össze, és segítsünk, hogy a három kisgyermek ne maradjon magára a bajban!