Gyűjtést szerveznek a tragikusan fiatalon elhunyt zámolyi édesanya családjának megsegítésére

Alexandrát sokan ismerték és szerették a településen: egy kedves, segítőkész, életvidám nő volt, aki mindig a családját helyezte előtérbe. Halála nemcsak a szeretteit, de az egész közösséget megrázta. A helyi lakosok összefogása pedig példaértékű: a Zámolyi Coop ABC-ben adománygyűjtést szerveztek, hogy ily módon is kifejezhessék együttérzésüket és támogatásukat a gyászoló család felé.

Tragikusan fiatalon hunyt el a zámolyi édesanya

A zámolyiak összefogása példaértékű

Az anyagi támogatás ebben az időszakban különösen fontos, hiszen Alexandra halálával nemcsak lelki, hanem jelentős anyagi teher is a család vállára nehezedett. A három kisgyermek ellátása, a mindennapi kiadások és a temetési költségek mind olyan terhek, amelyekkel most egyedül kell szembenéznie a gyászoló férjnek.

Bármilyen összegű támogatás sokat jelent a családnak, hogy átvészeljék ezt a rendkívül nehéz időszakot. Nem csupán anyagi támogatásról van szó – minden adomány a közösség összetartásáról, emberségről, és az együttérzés erejéről tanúskodik.

A zámolyiak példamutató módon mozdultak meg egy szeretett édesanya emlékéért és családjáért. Tegyünk mi is így – fogjunk össze, és segítsünk, hogy a három kisgyermek ne maradjon magára a bajban!