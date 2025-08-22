Ma 151 éve nyílt meg a fehérvári színház, melynek örökségét Dolhai Attila viszi tovább

1874. augusztus 22-én országos figyelmet kiváltó esemény zajlott Székesfehérváron: átadták a város első állandó kőszínházát, amely a mai Vörösmarty Színház elődjének tekinthető. Az avatásra hatalmas érdeklődés mellett került sor, s a kortárs sajtó beszámolóiból is kitűnik, hogy a város és a megye közössége kivételes erőfeszítést tett a színház felépítéséért.

151 éve nyílt meg a Vörösmarty Színház

Forrás: Vörösmarty Színház oldala

A Vörösmarty Színház története

Az építkezés története is jelképes: a „Színészpártoló Társaság” 1860-ban alakult meg, és több mint egy évtizednyi munka, gyűjtés, majd a Győry-ház „szálájának” – vagyis egyik termének - 1873-as beomlása után vált sürgetővé a színház felépítése. Az alapkövet 1872. augusztus 20-án, Szent István napján tették le, s két év múlva, az évfordulóhoz közeli időpontban került sor a nyitóünnepségre.

Ahogy a Kecskemét című hetilap írta 1874. augusztus 30-án: „Az a megye, mely hazánknak Vörösmarthyt adott, az a város, melyben legkitűnőbb színművésznőink egyike, Jókainé Laborfalvy Róza először lépett a deszkákra: állandó színházat emelt s a művészet 180,000 frtba került csarnoka f. hó. 22-kén nyittatott meg.” A fehérvári ünnep tehát az egész magyar színjátszás országos mérföldkövének számított.

Forrás: Vörösmarty Színház oldala

Az avatás „celebjei”

A megnyitón a korszak legnagyobb kulturális alakjai jelentek meg. A Kisfaludy Társaságot Jókai Mór és Gyulai Pál, a Magyar Tudományos Akadémiát Arany László és Pulszky Ferenc képviselte. A díszelőadás előtt Laborfalvy Róza szavalta el férje, Jókai alkalmi prológját. A színművésznő fellépését a kortárs tudósítások szerint valóságos tapsvihar kísérte.

Az Ellenőr napilap 1874. augusztus 24-i beszámolója így idézte fel a hangulatot: „Majd megjelent Jókayné Laborfavi Róza, hazai színészetünk büszkesége és disze. A lelkesedés, mely megjelenésére következett, leírhatatlan, szűnni nem akaró taps s zajos éljenek fogadák az ünnepelt művésznőt.”

A díszelőadáson Katona József Bánk bánja került színre, Szigeti Imre címszereplésével, Laborfalvi Róza Gertrudisaként és Felekiné Melindájával. A kritikusok szerint Jókainé alakítása a legnagyobb fővárosi előadásokat is felülmúlta. A napot fényes díszlakoma zárta, ahol a köszöntők sorában egymást váltották a korszak irodalmi és politikai vezéregyéniségei. Pulszky Ferenc, Gyulai Pál és maga Jókai Mór is pohárköszöntőt mondott. Ahogy az Ellenőr tudósítója megjegyezte: „A lakoma, melyen körülbelül kétszázan [...] vettek részt, általános jókedv közt egész éjjeli 1 és fél óráig tartott.”