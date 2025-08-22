58 perce
Ma 151 éve nyílt meg a fehérvári színház, melynek örökségét Dolhai Attila viszi tovább
151 évvel ezelőtt ünnepi díszben adták át Székesfehérvár első állandó kőszínházát, amelyet az ország legnagyobb írói és színészei avattak fel. A város azóta is őrzi színházi hagyományait: ma, a jubileum idején már Dolhai Attila áll a Vörösmarty Színház élén, aki a nemrég díszpolgárrá avatott elődje, Szikora János munkáját folytatja.
1874. augusztus 22-én országos figyelmet kiváltó esemény zajlott Székesfehérváron: átadták a város első állandó kőszínházát, amely a mai Vörösmarty Színház elődjének tekinthető. Az avatásra hatalmas érdeklődés mellett került sor, s a kortárs sajtó beszámolóiból is kitűnik, hogy a város és a megye közössége kivételes erőfeszítést tett a színház felépítéséért.
A Vörösmarty Színház története
Az építkezés története is jelképes: a „Színészpártoló Társaság” 1860-ban alakult meg, és több mint egy évtizednyi munka, gyűjtés, majd a Győry-ház „szálájának” – vagyis egyik termének - 1873-as beomlása után vált sürgetővé a színház felépítése. Az alapkövet 1872. augusztus 20-án, Szent István napján tették le, s két év múlva, az évfordulóhoz közeli időpontban került sor a nyitóünnepségre.
Ahogy a Kecskemét című hetilap írta 1874. augusztus 30-án: „Az a megye, mely hazánknak Vörösmarthyt adott, az a város, melyben legkitűnőbb színművésznőink egyike, Jókainé Laborfalvy Róza először lépett a deszkákra: állandó színházat emelt s a művészet 180,000 frtba került csarnoka f. hó. 22-kén nyittatott meg.” A fehérvári ünnep tehát az egész magyar színjátszás országos mérföldkövének számított.
Az avatás „celebjei”
A megnyitón a korszak legnagyobb kulturális alakjai jelentek meg. A Kisfaludy Társaságot Jókai Mór és Gyulai Pál, a Magyar Tudományos Akadémiát Arany László és Pulszky Ferenc képviselte. A díszelőadás előtt Laborfalvy Róza szavalta el férje, Jókai alkalmi prológját. A színművésznő fellépését a kortárs tudósítások szerint valóságos tapsvihar kísérte.
Az Ellenőr napilap 1874. augusztus 24-i beszámolója így idézte fel a hangulatot: „Majd megjelent Jókayné Laborfavi Róza, hazai színészetünk büszkesége és disze. A lelkesedés, mely megjelenésére következett, leírhatatlan, szűnni nem akaró taps s zajos éljenek fogadák az ünnepelt művésznőt.”
A díszelőadáson Katona József Bánk bánja került színre, Szigeti Imre címszereplésével, Laborfalvi Róza Gertrudisaként és Felekiné Melindájával. A kritikusok szerint Jókainé alakítása a legnagyobb fővárosi előadásokat is felülmúlta. A napot fényes díszlakoma zárta, ahol a köszöntők sorában egymást váltották a korszak irodalmi és politikai vezéregyéniségei. Pulszky Ferenc, Gyulai Pál és maga Jókai Mór is pohárköszöntőt mondott. Ahogy az Ellenőr tudósítója megjegyezte: „A lakoma, melyen körülbelül kétszázan [...] vettek részt, általános jókedv közt egész éjjeli 1 és fél óráig tartott.”
Az új épület jelentősége
Az avatásnak kulturális jelentősége mellett városépítő súlya is volt. A közadakozásból és lelkes helyi szervezésből felépült színház, a korabeli tudósítások szerint, egyemeletes, 1200 férőhelyes, három páholysoros, vörös és testszínű belsővel díszített épület volt, amely méreteivel és felszereltségével felvette a versenyt a kor más vidéki teátrumaival.
Az Ellenőr így lelkesedett az új házért: „Hisz maga a színház volt a legnagyobb, a legelső újdonság. S ez az újdonság, a színház belseje kellemesen lepett meg mindenkit. Az 1200 nézőt befogadó háznak három páholysora van, összesen harminczhárom páholylyal… A színház belseje általában igen ünnepélyes képű volt.”
Az épület a színház mellett a Vörösmarty-körnek is otthont adott, valamint kávéház és étterem is működött benne, így a közösségi élet központjává vált. Bár a ház 1944-ben elpusztult, újjáépítése után 1962-ben ismét megnyitotta kapuit, és a mai napig Fehérvár kulturális szíve.
A folytatás: Dolhai Attilával a 21. században
„Székes-Fehérvár. — Üdvözölve légy,
Ki koronázást ünnepelsz maim.
Előttem állnak, — régi jó barát! —
Emlékeim — s valósult álmaim.
S szép álom, melynek vége soha sincs.
Örökké tart a fényes folytatás;
A mit mi kezdünk, félbe nem szakad:
Újult erővel azt folytatja más.”
Ezt az archaikus versszakot – amely Jókai Mór tollából származik és Laborfalvi Róza tolmácsolásában csengett fel a nagy átadáson – mintha a színház sorsa írta volna. Ezzel a gondolattal idézhetjük ma, 151 év után is: a színház működése nem ért véget - folytatódott. Sőt, a folyamatosság új fejezetét nyitotta meg, amikor 2025. augusztus 1-jétől Dolhai Attila vette át az intézmény vezetését Szikora János több mint tíz évig tartó igazgatói ciklusát követően. A város külön elismerésként augusztus 20-án díszpolgári címet adományozott Szikora Jánosnak, aki megújította és megerősítette a színház helyét a régió kulturális életében. Dolhai Attila feladata pedig az, hogy megőrizze ezt a hagyományt, továbbvigye a megkezdett értékeket – új lendületet adva a már több mint százötven éves színházi örökségnek.