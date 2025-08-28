Új együttműködési megállapodás biztosítja a Vörösmarty Színház működését

Az elmúlt öt esztendőben a Vörösmarty Színház működtetése egy megállapodás szerint zajlott, mely az önkormányzat és a Magyar Állam között jött létre, és mivel lejárt, újra meg kellett kötni.

A Vörösmarty Színház 2027-ig biztosított támogatással működik.

Fotó: NAGY NORBERT

Példaértékű támogatás az államtól a Vörösmarty Színház működtetésére

– A működtetéssel kapcsolatos megállapodás korábban lejárt és a tárgyalások eredményeképpen július hónapban ezt újra tudtuk kötni, ami így 2027. december 31-ig szól. Úgy éreztük, hogy jobb ha nem nyáron jelentjük be a jó hírt, hanem inkább az évad kezdetén, hiszen jövő héten már évadnyitó társulati ülés lesz. A fenntartó számára a legfontosabb ebben a megállapodásban az, hogy ugyanazt a stabilitást és kiszámíthatóságot biztosítja a színház működésének mint az előző esztendőkben, Ezért szereti ezt az önkormányzat, mert így évekre előre pontosan tudjuk, hogy mit kapunk a színház működtetésére a Magyar Államtól, és hogy mit kell ehhez hozzátennie az önkormányzatnak, hiszen egy egy 1+1 forintos megállapodás. Így volt ez az előző években is és így lesz a jövőben is. Kicsivel több mint 611 millió forint az amit az állam biztosít, és éppen ennyit biztosít a város költségvetése is minden évben. Mindenképpen szeretnénk megköszönni a támogatást, mert minden évben 611 millió forintot kapni a színház működtetésére jelentős, nemzetközi összehasonlításban is példaértékű – fogalmazott Cser-Palkovics András a sajtótájékoztatón.

A támogatások és a bérek is emelkedtek

Az eseményen jelen volt Závogyán Magdolna is. A Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára beszélt általában a kultúra finanszírozásáról, illetve arról, hogy míg korábban 15, mostantól 21 milliárd forint lesz a 30 intézményre vonatkozó teljes támogatás évente. Az államtitkár üdvözölte, hogy Székesfehérvár vállalja azt a kondíciót, hogy minden forinthoz tesz egy forintot, emellett megemlítette a béremelést is, ami további 250 millió forintot jelent ez évtől a színháznak pluszban, ami nem kis vállalás az önkormányzat részéről.

Még több szépet és jót

– Színház az egész világ és a világ jelenik meg a színházban, a mi életünk. A jó, a rossz, a szép, a csúf, múltunk jelenünk, jövőnk és ez a támogatás, ez a megegyezés, ez az 1+1 konstrukció azért jó nekünk fehérváriaknak, mert így sokkal több jót, és sokkal több szépet tud megmutatni a színház – fogalmazott Vargha Tamás országgyűlési képviselő.