1 órája
Új együttműködési megállapodás biztosítja a Vörösmarty Színház működését
Augusztus 28-án,14.00 órakor közös sajtótájékoztatót tartottak a Vörösmarty Színház kávézójában. Az esemény apropója az volt, hogy bejelentsék, létre jött egy olyan együttműködés Székesfehérvár Önkormányzata és a minisztérium között, amely biztosítja a Vörösmarty Színház működését.
Az elmúlt öt esztendőben a Vörösmarty Színház működtetése egy megállapodás szerint zajlott, mely az önkormányzat és a Magyar Állam között jött létre, és mivel lejárt, újra meg kellett kötni.
Példaértékű támogatás az államtól a Vörösmarty Színház működtetésére
– A működtetéssel kapcsolatos megállapodás korábban lejárt és a tárgyalások eredményeképpen július hónapban ezt újra tudtuk kötni, ami így 2027. december 31-ig szól. Úgy éreztük, hogy jobb ha nem nyáron jelentjük be a jó hírt, hanem inkább az évad kezdetén, hiszen jövő héten már évadnyitó társulati ülés lesz. A fenntartó számára a legfontosabb ebben a megállapodásban az, hogy ugyanazt a stabilitást és kiszámíthatóságot biztosítja a színház működésének mint az előző esztendőkben, Ezért szereti ezt az önkormányzat, mert így évekre előre pontosan tudjuk, hogy mit kapunk a színház működtetésére a Magyar Államtól, és hogy mit kell ehhez hozzátennie az önkormányzatnak, hiszen egy egy 1+1 forintos megállapodás. Így volt ez az előző években is és így lesz a jövőben is. Kicsivel több mint 611 millió forint az amit az állam biztosít, és éppen ennyit biztosít a város költségvetése is minden évben. Mindenképpen szeretnénk megköszönni a támogatást, mert minden évben 611 millió forintot kapni a színház működtetésére jelentős, nemzetközi összehasonlításban is példaértékű – fogalmazott Cser-Palkovics András a sajtótájékoztatón.
A támogatások és a bérek is emelkedtek
Az eseményen jelen volt Závogyán Magdolna is. A Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára beszélt általában a kultúra finanszírozásáról, illetve arról, hogy míg korábban 15, mostantól 21 milliárd forint lesz a 30 intézményre vonatkozó teljes támogatás évente. Az államtitkár üdvözölte, hogy Székesfehérvár vállalja azt a kondíciót, hogy minden forinthoz tesz egy forintot, emellett megemlítette a béremelést is, ami további 250 millió forintot jelent ez évtől a színháznak pluszban, ami nem kis vállalás az önkormányzat részéről.
Még több szépet és jót
– Színház az egész világ és a világ jelenik meg a színházban, a mi életünk. A jó, a rossz, a szép, a csúf, múltunk jelenünk, jövőnk és ez a támogatás, ez a megegyezés, ez az 1+1 konstrukció azért jó nekünk fehérváriaknak, mert így sokkal több jót, és sokkal több szépet tud megmutatni a színház – fogalmazott Vargha Tamás országgyűlési képviselő.
Az összefogás egy kisebb csoda
Az intézmény új vezetője csodaként aposztrofálta a színház működtetésével kapcsolatos megállapodást.
– Javában folyik az Óz a csodák csodája musical próbája a színpadon és annyit hozzátennék ahhoz, hogy színház a világ és hogy a világ egy színház, hogy azért mindenki egy kis csodát is vár és ez az összekapaszkodás, ez az 1+1 összekapaszkodás, hogy Székesfehérvár és több másik város ilyen módon tud üzemelni egy színházat, az manapság egy kis csodának számít. Az is kisebbfajta csoda, hogy én itt vagyok, valamilyen útvezetés hozott ide engem és köszönöm a fenntartóknak, hogy ezt a stabilitást biztosítják nekünk, hiszen összesen 10 bemutató vár ránk, ami nem kis feladat – mondta Dolhai Attila, a Vörösmarty Színház igazgatója.