Egy ikonikus épület sorsa

1 órája

Fordulat a víztorony értékesítése körül

Címkék#jelkép#Dunaújváros#pályázat#víztorony

Váratlan fordulat lepett meg sokakat az értékesítési folyamatban. Érvénytelenítették azt a pályázatot, amely az ikonikus víztorony sorsáról döntött volna.

Feol.hu

Az 1951-ben épült, kör alaprajzú víztorony az Építők útján áll, és régóta számít Dunaújváros egyik meghatározó jelképének. Az ingatlan három külön helyrajzi számon szereplő, teljesen közművesített egységből áll, összesen 436 négyzetméternyi hasznos alapterülettel. A nettó 136,4 millió forintra becsült értékű épületet augusztus 14-én hirdette meg a felszámoló az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül.

víztorony
A víztorony Dunaújváros egyik ikonikus épülete
Forrás: duol.hu

Befolyásolhatták a víztorony értékesítésének eredményét

A pályázat azonban mindössze egy napig volt érvényben, mielőtt visszavonták volna. A hivatalos indoklás szerint az értékesítés eredményét befolyásolhatták, ugyanis a kiírásban szereplő minimálár jóval alacsonyabb volt a valós értéknél. A részletekről bővebben a duol.hu számolt be.

 

