Azonnali intézkedéseket tett Székesfehérvár polgármestere a vízbiztonság érdekében

Augusztus elején a székesfehérvári Szent György Kórház szülészeti osztályán kellett elzárni a vizet: „A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház "B" épületének vízhálózatában fertőtlenítést végeztek a szakemberek. Emiatt az előírásoknak megfelelően 24 órán keresztül kellett a csapokat zárva tartani annak érdekében, hogy hatékony legyen az eljárás”– tájékoztatott nem sokkal később közleményében a kórház. — Hétfőn a Szakképzési Centrum arról tájékoztatta Székesfehérvár önkormányzatát, hogy az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is kimutatták azt a baktériumot (Pseudomonas aeruginosa), amit korábban a Szent György Kórház szülészeti osztályán – írta közösségi oldalán Székesfehérvár Megyei Jogú Város.

A biztonságos vízhálózat érdekében tett lépéseket Székesfehérvár vezetése

Forrás: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Facebook-oldal

A vízhálózatot érintő intézkedéseket jelenetett be a polgármester

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere közösségi oldalán tett keddi bejegyzésében azt írja, intézkedéseket tett az önkormányzati intézmények vízbiztonsága érdekében, az elmúlt napok szakmai egyeztetései alapján. Így elrendelte

az önkormányzati intézmények, kiemelten a bölcsődék és óvodák belső vízhálózatának soron kívüli, megelőző fertőtlenítését, és szúrópróbaszerű, soron kívüli vízminőségtesztet két olyan intézményben, ahol a nyári zárvatartás okán fennállhat a baktériumnak kedvező, „pangó víz”-helyzet.

A polgármester bejegyzéséből kiderül az is, hogy soron kívüli, megelőző fertőtlenítést végeznek azokban az önkormányzati intézményekben is, amelyekben valószínűleg erre nem lenne szükség, függetlenül attól, hogy milyen eredményeket hoznak a szúrópróbaszerű tesztek.

Cser-Palkovics András bejegyzésében négy olyan pontról is ír, amelykre hosszú távú megoldást szeretnének találni.

1. Elrendelte az önkormányzati intézmények új technológiával való felszerelésének előkészítését, amely megelőzi a baktérium megjelenését.

2. Erre a célra azonnali polgármesteri döntéssel átcsoportosított 30 millió forintot, de ezt az összeget szükség esetén megemelik. Emellett utasította a város ilyen tapasztalattal és műszaki kapacitásokkal rendelkező vállalatát, a Városfejlesztési Kft.-t, hogy kezdje meg a Sóstói Stadionban már sikeresen alkalmazott technológia kiépítését az önkormányzati intézményekben.