1 órája
Azonnali intézkedéseket tett Székesfehérvár polgármestere a vízbiztonság érdekében
Előbb a Szent György Kórház szülészeti osztálya, majd az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is baktteriális szennyeződést mutattak ki. S bár a szakemberek szerint a vízhálózatot érintő két eset nem függ össze, Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András újabb intézkedéseket jelentett be az önkormányzati intézmények vízbiztonsága érdekében.
Augusztus elején a székesfehérvári Szent György Kórház szülészeti osztályán kellett elzárni a vizet: „A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház "B" épületének vízhálózatában fertőtlenítést végeztek a szakemberek. Emiatt az előírásoknak megfelelően 24 órán keresztül kellett a csapokat zárva tartani annak érdekében, hogy hatékony legyen az eljárás”– tájékoztatott nem sokkal később közleményében a kórház. — Hétfőn a Szakképzési Centrum arról tájékoztatta Székesfehérvár önkormányzatát, hogy az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is kimutatták azt a baktériumot (Pseudomonas aeruginosa), amit korábban a Szent György Kórház szülészeti osztályán – írta közösségi oldalán Székesfehérvár Megyei Jogú Város.
A vízhálózatot érintő intézkedéseket jelenetett be a polgármester
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere közösségi oldalán tett keddi bejegyzésében azt írja, intézkedéseket tett az önkormányzati intézmények vízbiztonsága érdekében, az elmúlt napok szakmai egyeztetései alapján. Így elrendelte
- az önkormányzati intézmények, kiemelten a bölcsődék és óvodák belső vízhálózatának soron kívüli, megelőző fertőtlenítését,
- és szúrópróbaszerű, soron kívüli vízminőségtesztet két olyan intézményben, ahol a nyári zárvatartás okán fennállhat a baktériumnak kedvező, „pangó víz”-helyzet.
A polgármester bejegyzéséből kiderül az is, hogy soron kívüli, megelőző fertőtlenítést végeznek azokban az önkormányzati intézményekben is, amelyekben valószínűleg erre nem lenne szükség, függetlenül attól, hogy milyen eredményeket hoznak a szúrópróbaszerű tesztek.
Cser-Palkovics András bejegyzésében négy olyan pontról is ír, amelykre hosszú távú megoldást szeretnének találni.
1. Elrendelte az önkormányzati intézmények új technológiával való felszerelésének előkészítését, amely megelőzi a baktérium megjelenését.
2. Erre a célra azonnali polgármesteri döntéssel átcsoportosított 30 millió forintot, de ezt az összeget szükség esetén megemelik. Emellett utasította a város ilyen tapasztalattal és műszaki kapacitásokkal rendelkező vállalatát, a Városfejlesztési Kft.-t, hogy kezdje meg a Sóstói Stadionban már sikeresen alkalmazott technológia kiépítését az önkormányzati intézményekben.
3. A rendkívüli fertőtlenítést igyekszenek minél hamarabb elvégezni. „A fertőtlenítés ideje alatt a csapvíz nem lesz fogyasztható ezekben az intézményekben. Azon intézmények esetében, ahol a tanév kezdetéig a szakemberek nem végeznek a fertőtlenítéssel és az érintené az intézmények működését, tájékoztatjuk az érintettek róla, és ha csak lehet, megoldjuk a nyitvatartást ásványvizek, ballonos vizek stb. – természetesen ingyenes – biztosításával. Egy-egy fertőtlenítés legfeljebb 1–3 napot vehet igénybe, tehát remélhetőleg nem kell hosszú időszakkal számolni. Az intézményvezetők erről folyamatosan kapnak tájékoztatást, valamint szakmai tanácsadást és felkészítést a témában.
4. Az Önkormányzat fenntartja ajánlatát mind a Szent György Kórház, mind a Szakképzési Centrum, mind a Tankerület felé, hogy készek vagyunk bármilyen tőlünk telhető segítséget megadni számukra. Az egyeztetések során azt tapasztaltam, hogy mindenhol érdemi, szakmai lépések történtek” – olvasható Cser-Palkovics András bejegyzésében, melynek végén kiemeli, hogy a Fejérvíz rendszeres mérései és tájékoztatása szerint a város vízhálózata és vízbázisai nem érintettek a baktérium által, tehát a kórház és az Árpád Kollégium problémája nem függ össze.
