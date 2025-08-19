augusztus 19., kedd

Huba névnap

27°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissen Fejérből

1 órája

Azonnali intézkedéseket tett Székesfehérvár polgármestere a vízbiztonság érdekében

Címkék#Szent György Kórház#intézmények vízbiztonság#vízhálózatában#Árpád Technikum#Cser-Palkovics András#baktérium#víz

Előbb a Szent György Kórház szülészeti osztálya, majd az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is baktteriális szennyeződést mutattak ki. S bár a szakemberek szerint a vízhálózatot érintő két eset nem függ össze, Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András újabb intézkedéseket jelentett be az önkormányzati intézmények vízbiztonsága érdekében.

Feol.hu

Augusztus elején a székesfehérvári Szent György Kórház szülészeti osztályán kellett elzárni a vizet: „A Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház "B" épületének vízhálózatában fertőtlenítést végeztek a szakemberek. Emiatt az előírásoknak megfelelően 24 órán keresztül kellett a csapokat zárva tartani annak érdekében, hogy hatékony legyen az eljárás”– tájékoztatott nem sokkal később közleményében a kórház. — Hétfőn a Szakképzési Centrum arról tájékoztatta Székesfehérvár önkormányzatát, hogy az Árpád Technikum és Kollégium vízhálózatában is kimutatták azt a baktériumot (Pseudomonas aeruginosa), amit korábban a Szent György Kórház szülészeti osztályán – írta közösségi oldalán Székesfehérvár Megyei Jogú Város.

Fő a biztonságos vízhálózat
A biztonságos vízhálózat érdekében tett lépéseket Székesfehérvár vezetése
Forrás: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Facebook-oldal

A vízhálózatot érintő intézkedéseket jelenetett be a polgármester

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere közösségi oldalán tett keddi bejegyzésében azt írja, intézkedéseket tett az önkormányzati intézmények vízbiztonsága érdekében, az elmúlt napok szakmai egyeztetései alapján. Így elrendelte

  1. az önkormányzati intézmények, kiemelten a bölcsődék és óvodák belső vízhálózatának soron kívüli, megelőző fertőtlenítését,
  2. és szúrópróbaszerű, soron kívüli vízminőségtesztet két olyan intézményben, ahol a nyári zárvatartás okán fennállhat a baktériumnak kedvező, „pangó víz”-helyzet. 

A polgármester bejegyzéséből kiderül az is, hogy soron kívüli, megelőző fertőtlenítést végeznek azokban az önkormányzati intézményekben is, amelyekben valószínűleg erre nem lenne szükség, függetlenül attól, hogy milyen eredményeket hoznak a szúrópróbaszerű tesztek.

Cser-Palkovics András bejegyzésében négy olyan pontról is ír, amelykre hosszú távú megoldást szeretnének találni.

1. Elrendelte az önkormányzati intézmények új technológiával való felszerelésének előkészítését, amely megelőzi a baktérium megjelenését. 

2. Erre a célra azonnali polgármesteri döntéssel átcsoportosított 30 millió forintot, de ezt az összeget szükség esetén megemelik. Emellett utasította a város ilyen tapasztalattal és műszaki kapacitásokkal rendelkező vállalatát, a Városfejlesztési Kft.-t, hogy kezdje meg a Sóstói Stadionban már sikeresen alkalmazott technológia kiépítését az önkormányzati intézményekben. 

3. A rendkívüli fertőtlenítést igyekszenek minél hamarabb elvégezni. „A fertőtlenítés ideje alatt a csapvíz nem lesz fogyasztható ezekben az intézményekben. Azon intézmények esetében, ahol a tanév kezdetéig a szakemberek nem végeznek a fertőtlenítéssel és az érintené az intézmények működését, tájékoztatjuk az érintettek róla, és ha csak lehet, megoldjuk a nyitvatartást ásványvizek, ballonos vizek stb. – természetesen ingyenes – biztosításával. Egy-egy fertőtlenítés legfeljebb 1–3 napot vehet igénybe, tehát remélhetőleg nem kell hosszú időszakkal számolni. Az intézményvezetők erről folyamatosan kapnak tájékoztatást, valamint szakmai tanácsadást és felkészítést a témában. 

4. Az Önkormányzat fenntartja ajánlatát mind a Szent György Kórház, mind a Szakképzési Centrum, mind a Tankerület felé, hogy készek vagyunk bármilyen tőlünk telhető segítséget megadni számukra. Az egyeztetések során azt tapasztaltam, hogy mindenhol érdemi, szakmai lépések történtek” – olvasható Cser-Palkovics András bejegyzésében, melynek végén kiemeli, hogy a Fejérvíz rendszeres mérései és tájékoztatása szerint a város vízhálózata és vízbázisai nem érintettek a baktérium által, tehát a kórház és az Árpád Kollégium problémája nem függ össze. 

 

 

Frissen Fejérből

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu