2 órája

Tragédiába fulladt a parkolási manőver

Valószínűleg rossz pedálra léphetett parkolás közben az a sofőr, aki másodmagával és kutyájukkal egy vízelvezetőbe csúszott Bugyi nagyközség közelében vasárnap. A vízbe csúszott autó utasa és kutyája sajnos nem élték túl a végzetes hibát.

Feol.hu

Meghalt egy vízelvezető csatornába csúszott autó utasa vasárnap Bugyi közelében, miután a kocsi - amiben ült - egy csatornába csúszott. A sofőr egy 50 év körüli nő volt, ő még ki tudott mászni a vízbe csúszott autóból, de a mellette ülő idős férfi és a kutyája a roncsba szorultak és megfulladtak. – számolt be róla társportálunk, a duol.hu.

vízbe csúszott autó
A vízbe csúszott autó tulajdonosának nem régóta van jogosítványa.
Forrás: duol.hu

Az eset további részleteiről itt olvashat.

A megyében sajnos nem egyedi eset, hogy vízbe csúszott autóhoz kell a hatóságoknak sietni

Dunaújvárosban tavaly év végén járt pórul egy helyi lakos, aki a Szabadstrandhoz közeli ingatlanjába szeretett volna beparkolni, ám a manőver nem sikerült zökkenőmentesre, s a vízben landolt az autóban utazó kiskutyájával.


 

 

