augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

29°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Akkor és most

23 perce

Már 100 éve is szelték a habokat a vitorlások a Velencei-tavon (galéria)

Címkék#Velencei-tó#vitorlás#verseny

Vitorlások akkor és most – múltidéző sorozatunkat a Velencei-tavi vitorlásokkal folytatjuk.

Déri Brenda
Már 100 éve is szelték a habokat a vitorlások a Velencei-tavon (galéria)

Vitorlázókat és evezőket örökítettek meg azon az 1930-ban készült felvételen, melyre az NFI filmarchívumában találtunk. A felvételeken jól látszik ahogy vitorlások tucatjai szelték a habokat a Velencei-tavon. Manővereztek és felmérték, hogy vajon kié a leggyorsabb vitorlás.

Talán sokan nem tudták, de napjainkban is megmérettetik még magukat a vitorlások a Velencei-tavon, éppen a tavasszal kapta lencsevégre az ott megrendezett versenyt a Fejér Megyei Hírlap is.

Fotógalériánkban mutatjuk a vitorlásversenyen készült képeket: 

Vitorlások a Velencei-tavon

Fotók: Fehér Gábor / FMH

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu