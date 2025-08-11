Már 100 éve is szelték a habokat a vitorlások a Velencei-tavon (galéria)

Vitorlázókat és evezőket örökítettek meg azon az 1930-ban készült felvételen, melyre az NFI filmarchívumában találtunk. A felvételeken jól látszik ahogy vitorlások tucatjai szelték a habokat a Velencei-tavon. Manővereztek és felmérték, hogy vajon kié a leggyorsabb vitorlás.

Talán sokan nem tudták, de napjainkban is megmérettetik még magukat a vitorlások a Velencei-tavon, éppen a tavasszal kapta lencsevégre az ott megrendezett versenyt a Fejér Megyei Hírlap is.

Fotógalériánkban mutatjuk a vitorlásversenyen készült képeket: