Akkor és most
2 órája
Már 100 éve is szelték a habokat a vitorlások a Velencei-tavon (galéria)
Vitorlások akkor és most – múltidéző sorozatunkat a Velencei-tavi vitorlásokkal folytatjuk.
Vitorlázókat és evezőket örökítettek meg azon az 1930-ban készült felvételen, melyre az NFI filmarchívumában találtunk. A felvételeken jól látszik ahogy vitorlások tucatjai szelték a habokat a Velencei-tavon. Manővereztek és felmérték, hogy vajon kié a leggyorsabb vitorlás.
Talán sokan nem tudták, de napjainkban is megmérettetik még magukat a vitorlások a Velencei-tavon, éppen a tavasszal kapta lencsevégre az ott megrendezett versenyt a Fejér Megyei Hírlap is.
Fotógalériánkban mutatjuk a vitorlásversenyen készült képeket:
Vitorlások a Velencei-tavonFotók: Fehér Gábor / FMH
