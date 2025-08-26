Tegye próbára magát!
3 órája
KVÍZ: Apró csodák a fű között – felismered a városi parkok késő nyári virágait?
Ahogy a nyár lassan búcsúzik, a városi parkok még mindig tele vannak élettel. A fák árnyékában, a gyep szélén vagy a bokrok alján sokszor olyan apró virágok bontják szirmaikat, amelyek mellett nap mint nap elsétálunk anélkül, hogy észrevennénk őket.
Ezek a szerény növények nemcsak színt és bájt visznek a környezetünkbe, de gyakran a beporzóknak is fontos táplálékot nyújtanak, valamint sok közülük akár egészségügyi szempontból is nagyon hasznos tud lenni az emberek számára. Tesztelje, mennyire ismeri fel a parkok késő nyári virágait kvízünkben!
1.
Vajon, mi lehet ez a csodaszép rózsaszínű virág?
2.
Ez a növény mindenre képes felkúszni, és igen szívós.
3.
A képen Cickafark látható, gyógyászatban is előszeretettel használják, de mire?
4.
Parkok, rétek gyakori nyárvégi növénye élénksárga virágjával díszíti az aljnövényzetet.
5.
Százszorszép is gyakori ilyenkor, melyek mint kis gerberák díszítik a köztereket. Milyen egyéb népi elnevezése volt még?
6.
Szerényen meghúzódó kicsi sárga virágzatú növényke, melyet már az ókorban is előszeretettel használtak a gyógyításban.
7.
Jó baktériumölő, gyulladáscsökkentő, és sebgyógyító, ezért összezúzott levele hasznos gyógyír lehet rovarcsípések, kisebb égési sérülések esetén.
8.
Lila virágaival gyakori nyári vendég a városi parkokban ez a dekoratív növény. Leveleit salátának, virágzatát teának használhatod. Számos gyógyhatása ismert.
9.
Kevésbé díszes, de közelről annál érdekesebb apró virágzatú növény.
10.
Kiváló saláta alapanyag, apró fehér virágai bújnak meg dús levélzetében.
