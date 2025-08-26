Tegye próbára magát! 3 órája

KVÍZ: Apró csodák a fű között – felismered a városi parkok késő nyári virágait?

Ahogy a nyár lassan búcsúzik, a városi parkok még mindig tele vannak élettel. A fák árnyékában, a gyep szélén vagy a bokrok alján sokszor olyan apró virágok bontják szirmaikat, amelyek mellett nap mint nap elsétálunk anélkül, hogy észrevennénk őket.

Ezek a szerény növények nemcsak színt és bájt visznek a környezetünkbe, de gyakran a beporzóknak is fontos táplálékot nyújtanak, valamint sok közülük akár egészségügyi szempontból is nagyon hasznos tud lenni az emberek számára. Tesztelje, mennyire ismeri fel a parkok késő nyári virágait kvízünkben! Parkok késő nyári virágai

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

1. Vajon, mi lehet ez a csodaszép rózsaszínű virág? Tyúkhúr Helyes válasz Rossz válasz Réti here Helyes válasz Rossz válasz Kóró Helyes válasz Rossz válasz 2. Ez a növény mindenre képes felkúszni, és igen szívós. Szántóföldi szulák Helyes válasz Rossz válasz Tölcsérvirág Helyes válasz Rossz válasz Trombita virág Helyes válasz Rossz válasz 3. A képen Cickafark látható, gyógyászatban is előszeretettel használják, de mire? Gyulladáscsökkentő, sebgyógyító Helyes válasz Rossz válasz Gyomorégés kezelésére Helyes válasz Rossz válasz Körömbetegségek kezelésére Helyes válasz Rossz válasz 4. Parkok, rétek gyakori nyárvégi növénye élénksárga virágjával díszíti az aljnövényzetet. Pitypang Helyes válasz Rossz válasz Közönséges keserűgyökér Helyes válasz Rossz válasz Sárga selyemmályva Helyes válasz Rossz válasz 5. Százszorszép is gyakori ilyenkor, melyek mint kis gerberák díszítik a köztereket. Milyen egyéb népi elnevezése volt még? Margitvirág Helyes válasz Rossz válasz Boglárka Helyes válasz Rossz válasz Kamilla Helyes válasz Rossz válasz 6. Szerényen meghúzódó kicsi sárga virágzatú növényke, melyet már az ókorban is előszeretettel használtak a gyógyításban. Szelíd csorbóka Helyes válasz Rossz válasz Martilapu Helyes válasz Rossz válasz Vérehulló fecskefű Helyes válasz Rossz válasz 7. Jó baktériumölő, gyulladáscsökkentő, és sebgyógyító, ezért összezúzott levele hasznos gyógyír lehet rovarcsípések, kisebb égési sérülések esetén. Csattanó maszlag Helyes válasz Rossz válasz Lándzsás útifű Helyes válasz Rossz válasz Gyermekláncfű Helyes válasz Rossz válasz 8. Lila virágaival gyakori nyári vendég a városi parkokban ez a dekoratív növény. Leveleit salátának, virágzatát teának használhatod. Számos gyógyhatása ismert. Kék iringó Helyes válasz Rossz válasz Búzavirág Helyes válasz Rossz válasz Mezei katáng Helyes válasz Rossz válasz 9. Kevésbé díszes, de közelről annál érdekesebb apró virágzatú növény. Fakó muhar Helyes válasz Rossz válasz Meddő rozsnok Helyes válasz Rossz válasz Somkóró Helyes válasz Rossz válasz 10. Kiváló saláta alapanyag, apró fehér virágai bújnak meg dús levélzetében. Tyúkhúr Helyes válasz Rossz válasz Vadsóska Helyes válasz Rossz válasz Citromfű Helyes válasz Rossz válasz

