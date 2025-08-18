35 perce
Egyikük három tankot lőtt ki, a másik megmentett egy repülőst
Majdnem negyedszázada történt, 2001 májusát írták a naptárak, amikor Velencén találkoztam és beszélgettem két idős, második világháborút megjárt veterán csendőrrel. A két hős, Nagy György és Kiss Gábor életére a sors kemény bélyeget ragasztott, hiszen egyikük a Magyar Királyi Csendőrség székesfehérvári területének egyik őrsén, a másik pedig a koronázó város „házi” gyalogezredénél, ugyancsak csendőrként szolgált. Biztos vagyok benne, hogy amin ők keresztülmentek, annak a felét sem élné túl egy mai fiatalember. De nem éltem volna túl én sem.
Huszonöt éve még mindig kísértett a múlt, és csak nehezen beszéltek az egy életen át rágalmazottak. A csendőrség ugyanis egyike volt azon szervezeteknek, amelyek tagjait kollektív bűnösnek nyilvánította a háború utáni, kommunista rendszer. Ellenpéldák mindig akadtak, de a legtöbbjük életének meghatározó részét alkotta a bajtársiasság, az önfeláldozás, a magyarság sorsáért érzett aggodalom. Így szól indulójuk második versszaka: „Száműzetés lett a sorsunk, idegen föld borul ránk, Ne felejtsd el hű fiaid: érted éltek, szép Hazánk. Kakastollunk nem leng többé, járőrbe már nem megyünk. Szeresd, őrizd kicsi népünk, amikor már nem leszünk, Helyettünk is védjed őket, erre kérünk Istenünk.”
Munkatábor a hősiességért
Nagy György kisgyermekként mindig azt várta, hogy megjelenjen a szülőfalujában a csendőrjárőr, vonzotta fegyelmezettségük, tiszteletet parancsoló megjelenésük. Amint lehetett, már 19 évesen katonaként önkéntesnek állt, hogy gyermekkori álmát megvalósíthassa: 1941-et írtak a naptárak, amikor mindenkit harcra, háborúra készítettek fel. Abból a jól kiképzett honvédségi állományból válogatták aztán ki a felkészültségüket, bátorságukat már bizonyított férfiakat a nagyon kemény felvételi eljárás során.
A nyolcvan jelentkezőből négyüket vette át a csendőrség. Miután a szabó méretre elkészítette, majd a szárnyparancsnok leellenőrizte az egyenruháját, Nagy György bevonult a kijelölt őrsre. Ez az otthonától távol volt, így nem kerülhetett olyan helyzetbe, hogy a saját rokonával szemben kelljen intézkednie. Az őrsi élet leginkább a szerzetesihez hasonlított. A körzetéhez öt falu tartozott a külterületeivel együtt, egy akkora térségben az őrsparancsnokkal együtt hatan látták el a feladatokat. A szolgálat a falvak életéhez, a vonatok érkezéséhez, a bálokhoz, a vásárokhoz, az aratáshoz igazodott, azon felül, mint egy gereblye, úgy fésülték át a körzetüket éjjel-nappal, sárban, süvítő szélben vagy kánikulában.
A tudomásukra jutott bűncselekményt azonnal nyomozni kezdte a mindig kéttagú járőr, és addig nem vonulhattak be az őrsre, amíg nem jutottak valamilyen eredményre. Ha elakadtak, távbeszélőn azonnal segítséget kértek, és megerősítve, szinte fanatikusan mentek a tettes után. Ennek a felfogásnak volt köszönhető a 90-95 százalékos felderítési arány! Ha ez 85 százalék alá süllyedt, akkor a parancsnokság intézkedett és valakinek felelnie kellett az eredménytelenség miatt.
Nem volt veszélytelen a szolgálat, de bűnöző elől soha meg nem futamodtak, ugyanakkor szolgálati utasításuk tiltotta, hogy a lakosságot igazoltatással vagy más módon zaklassák. Munkájuk az emberekre támaszkodott, bírták a bizalmukat, hiszen értük, a családjukért dolgoztak. A világégés a harcmezőn találta őket. Budapest védelmében a csendőralakulatok súlyos veszteségeket szenvedtek, Nagy György a Budai várban is oroszlánként küzdött. Ugyanúgy, mint korábban a híres tordai csatában, ahol három szovjet T-34-es tankot lőtt ki. A háború után azonban a múltja miatt hat és félévnyi szovjet fogságra ítélték: a Margit körúton fogták el csendőr egyenruhában.
Cserbenhagyta a megmentett amerikai
Kiss Gábor 1941-ben került csendőrként Székesfehérvárra, a Magyar Királyi Honvédség 3. Szent István Gyalogezredhez. Azt mondta, sejtették, hogy mint olyan sokszor a történelem során, ismét beszorulunk két nagyhatalom közé és sok magyar vért kell ontani a haza védelmében, de ennek nem adhattak hangot, mert a csendőr nem politizálhatott, nem lehetett egyetlen párt tagja sem. A Fehérváron töltött időszak után 1944-ben főhadnagyi rendfokozattal egy kiképzőszázadhoz Szombathelyre vezényelték, ott érte a német megszállás.
Aztán a csendőralakulatot Budapestre szólította a kötelesség, ahol Kiss Gábor előbb rendészeti szolgálatot látott el és ennek során nyilas suhancoktól védte a zsidó lakosságot, majd bajtársaival iszonyú áldozat mellett küzdött a támadó szovjetek ellen: ebben sors- és bajtársa lett Nagy Györgynek. Mindössze öt százalékuk élte túl az ostromot, a többiek ott maradtak holtan a romok alatt. Kiss Gábor Kőszegen vívta az utolsó csatáját, ahol még eltemette két bajtársát, majd a túlélőkkel együtt Németországig vonult vissza. Amikor a háború végén hallották, hogy a hazafelé tartó vonatok nem állnak meg Magyarországon, hanem mennek egyenesen Szibériába, maradtak. Őt alezredesi rendfokozattal átvette volna a francia idegenlégió, de inkább az Egyesült Államokba emigrált.
Ott érte a csalódás, amelynek volt előzménye. Egy alkalommal a magyar vidéken csendőrként járőrözött, amikor kimentett egy ejtőernyővel kiugrott amerikai repülőst a dühös parasztemberek kezei közül. Akik legalább meg akarták verni, de talán meg is lincselték volna a pilótát, ha Kiss Gábor és a bajtársa nem ér idejében a helyszínre. A nép ugyanis átélte a városokat ért terrorbombázásokat, sok kísérő vadászgép pedig alacsonytámadással esetenként a falvakat is meggéppuskázta. Hálálkodott neki az amerikai, milyen jó, hogy ő ment érte, mert különben már nem élne. Sok évvel később találkoztak Amerikában és zokogva ölelte magához a veterán repülős. Amikor Kiss Gábor állampolgárságért folyamodott az Egyesült Államokban, az általa megmentettre hivatkozott, aki azonban nem ment el a meghallgatásra, hogy mellette tanúskodjon. A magyar emigráns azért nélküle is állampolgár lett, majd megalakította és vezette a Magyar Csendőrök Bajtársi Közösségét. „Se jobbak, se rosszabbak nem voltunk más becsületes magyar embernél, de azok voltunk”, mondta nekem a Velencei-tó partján Nagy György vállát ölelve, és közben könnyben úszott a szeme.
A nehéz idők erős embereket hívnak életre, az erős emberek könnyű időket, a könnyű idők gyenge embereket, a gyenge emberek pedig nehéz időket hoznak,
írta egy amerikai újságíró, Michael Hopf – és milyen igaza volt.
Hősökről és túlélésről, egy veszni látszó világról
„Hogy lesznek ezek túlélők, valami itt korcsosul, kérdezném, hogy száz év múlva, ki tud majd itt magyarul?”, énekelte Cseh Tamás a dalt. Ez a sor jutott eszembe, amikor Nagy Györgyre gondoltam és elképzeltem, ahogyan huszonkét évesen három tankot lő ki az erdélyi fronton. Én újságíróként, különleges tudósítóként jártam háborúkban – hétben –, és még mindig őrzök egy hangfelvételt, amit Szarajevóban készítettem: negyvenöt percnyi gyomorsüllyesztő, tömény lövöldözés van rajta. Mégsem tudom elképzelni, milyen lehet szembenézni egy közeledő acélszörnyeteggel, megvárni, amíg kellő távolságba ér, majd megfelelő pillanatban kilőni rá a páncélöklöt. És ezt háromszor. És ezt túlélni. Szarajevó sem volt egy üdülőparadicsom, mégsem tudom, milyen lehetett Budapest ostroma, a pokol, amelynek során tízből kilenc harcoló csendőr hősi halált halt. Nagy György túlélte a második világháború egyik legkeményebb városi csatáját, mint ahogyan a hat és félévnyi iszonyatot is a szovjet fogolytáborban. Tudom, milyen volt Szarajevóban egyetlen nap a délszláv háborúban, de inkább soha nem jöttem volna el onnan, minthogy egyetlen percet is Szibériában, kommunista munkatáborban kínlódjak. Ugyanis nem éltem volna túl. Hol vagyok én Nagy Györgyhöz és a többi hőshöz képest? De hol vannak a mai lányosfiúk, vékonyhangú celebrajongók hozzám képest? Igaza volt Cseh Tamásnak – valami itt korcsosul. Az „itt” pedig esetünkben elsősorban a globalista, gyökértelen, idegenszívű liberális világot jelenti. Először Nyugat-Európában tűnik el a kereszténység Soros György ördögi tervét beteljesítve történelmi léptékekben rövidesen, majd rajtunk lesz a sor. Így lesz, ha engedjük, hogy a hazát olyan árulók vezessék, akik mindennek az élére állnak, ami azt eredményezi, hogy megint minden csak korcsosul. Mert akkor nem száz, de harminc év múlva sem beszél már itt senki magyarul.