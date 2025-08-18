Egyikük három tankot lőtt ki, a másik megmentett egy repülőst

Huszonöt éve még mindig kísértett a múlt, és csak nehezen beszéltek az egy életen át rágalmazottak. A csendőrség ugyanis egyike volt azon szervezeteknek, amelyek tagjait kollektív bűnösnek nyilvánította a háború utáni, kommunista rendszer. Ellenpéldák mindig akadtak, de a legtöbbjük életének meghatározó részét alkotta a bajtársiasság, az önfeláldozás, a magyarság sorsáért érzett aggodalom. Így szól indulójuk második versszaka: „Száműzetés lett a sorsunk, idegen föld borul ránk, Ne felejtsd el hű fiaid: érted éltek, szép Hazánk. Kakastollunk nem leng többé, járőrbe már nem megyünk. Szeresd, őrizd kicsi népünk, amikor már nem leszünk, Helyettünk is védjed őket, erre kérünk Istenünk.”

A nagyváradi járőrképző csendőriskola növendékei: felülről a második sorban, balról a második Nagy György

Forrás: ifjabb Nagy György

Munkatábor a hősiességért

Nagy György kisgyermekként mindig azt várta, hogy megjelenjen a szülőfalujában a csendőrjárőr, vonzotta fegyelmezettségük, tiszteletet parancsoló megjelenésük. Amint lehetett, már 19 évesen katonaként önkéntesnek állt, hogy gyermekkori álmát megvalósíthassa: 1941-et írtak a naptárak, amikor mindenkit harcra, háborúra készítettek fel. Abból a jól kiképzett honvédségi állományból válogatták aztán ki a felkészültségüket, bátorságukat már bizonyított férfiakat a nagyon kemény felvételi eljárás során.

A nyolcvan jelentkezőből négyüket vette át a csendőrség. Miután a szabó méretre elkészítette, majd a szárnyparancsnok leellenőrizte az egyenruháját, Nagy György bevonult a kijelölt őrsre. Ez az otthonától távol volt, így nem kerülhetett olyan helyzetbe, hogy a saját rokonával szemben kelljen intézkednie. Az őrsi élet leginkább a szerzetesihez hasonlított. A körzetéhez öt falu tartozott a külterületeivel együtt, egy akkora térségben az őrsparancsnokkal együtt hatan látták el a feladatokat. A szolgálat a falvak életéhez, a vonatok érkezéséhez, a bálokhoz, a vásárokhoz, az aratáshoz igazodott, azon felül, mint egy gereblye, úgy fésülték át a körzetüket éjjel-nappal, sárban, süvítő szélben vagy kánikulában.

A szabadbattyáni Arany János utcában élő, egykori bajtárs, Katona Miklós levele, amit azután írt, hogy olvasta a Fejér Megyei Hírlapban Nagy Györgyről megjelent írásunkat. „Nekem jobban sikerült, nem voltam fogságban, az amik vették el a fegyverem…”

Forrás: ifjabb Nagy György



A tudomásukra jutott bűncselekményt azonnal nyomozni kezdte a mindig kéttagú járőr, és addig nem vonulhattak be az őrsre, amíg nem jutottak valamilyen eredményre. Ha elakadtak, távbeszélőn azonnal segítséget kértek, és megerősítve, szinte fanatikusan mentek a tettes után. Ennek a felfogásnak volt köszönhető a 90-95 százalékos felderítési arány! Ha ez 85 százalék alá süllyedt, akkor a parancsnokság intézkedett és valakinek felelnie kellett az eredménytelenség miatt.