Balhé csak a sárga kapun kívül: a Gondűző, a Vidi „B” közép törzshelye

Éppen húsz éve zárt be Székesfehérvár akkor legolcsóbb kocsmája, amit hétközben a munkások és a hivatali dolgozók, hétvégén a fiatalok töltöttek meg élettel a város déli részén. Ha az évforduló emlékére most nem is nyitunk azonnal és feltétlenül pezsgőt, azért érdemes felidézni a Gondűző emlékét, hiszen nagyon sok fehérvári igyekezett ott elűzni mindennapi gondjait, köztük a Videoton szurkolói is. Persze ez, mint tudjuk, csak rövid időre sikerülhet egy italmérésben, egy ilyen hely hosszú távon ugyanis általában nemhogy elűzné, sokkal inkább szaporítja a gondokat, a ráncokat a homlokon.

A város legolcsóbb kocsmájának nem kellett reklám, oda járt mindenki, aki nem volt nagyon „eleresztve” Forrás: Király Attila képei közül

– Nagyon sokan jöttek akkoriban a vasútról, a Szövműből, a postától – emlékezett a FEOL-nak a Gondűző egykori tulajdonosa, Király Attila. – Például akadt olyan vasutas törzsvendégem, aki mindig „Megoldást” ivott. Az kis unikumot jelentett vadásszal, azaz két deci vörösborral, egy deci kólával. És ebből rengeteget. Nem volt még annyira anyagias, pénzközpontú a világ, mint manapság. Úgy tartották az emberek, ha ma nekem van, én fizetek, máskor másnak lesz, akkor ő fizet, ez akkor természetesnek számított. A Gondűző elsősorban a Videoton szurkolók és a fiatalok törzshelye volt

Forrás: Király Attila képei közül A Videoton szurkolói is idejártak Király Attila a Petőfi Sándor Általános Iskola elvégzése után azzal éppen szemközt, a Teleki Blanka Gimnáziumban kezdte meg középfokú tanulmányait. De nem ott érettségizett le, mert rendszerellenes viselkedése miatt előbb orosz nyelvtanból buktatták meg, majd annak ellenére is kirúgták, hogy abban az évben el kellett temetnie az édesapját. Az ilyesmi nem számított semmit abban az egyébként már akkor elitnek tartott oktatási intézményben, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is érettségizett. Király Attila húsz és félévesen szerelt le az egykori Magyar Néphadseregtől, otthagyta a Münnich Ferenc laktanyát, utána három évig fuvarozott, majd huszonnégy évesen nyitotta meg a Gondűzőt a székesfehérvári Széchenyi utcában, a szülői ház udvarán. A vasúti alagút után jobbra, a stadion felé esett a hely, így aztán éppen kapóra jött azoknak, akik a hétvégi futballmérkőzésre igyekeztek. Ez pedig megalapozta a kocsma anyagi sikerét amellett, hogy Attilát, ha kiemelkedő nyelvérzékkel nem is, azért kiváló üzleti vénával megáldotta a sors vagy az Isten. – Napközben általában munkások jöttek. Reggel ötkor nyitottunk, hatig sor állt a pultnál, délután ismét sorba álltak az emberek, aztán meccsnapon mindig megtelt a ház. A hétvégén a fiatalok tőlünk indultak el a Bahnhofba, ahová úgy mentek, hogy nálunk melegítettek be. Mert Fehérváron én voltam a legolcsóbb, nálam csak 8 forint 50 fillérbe került egy kisfröccs és száz-százötven liter sört eladtam egy nap alatt. Úgy tudtam tartani ezeket az árakat, hogy egyrészt az Alföldről hoztam a bort, másrészt mindig nagyon sok vendégem volt: emlékszem olyan futballmérkőzésre, hogy nem fértek el az udvarban a fradisták. Brutális élményként őrzőm azt a napot az emlékeimben. És persze történt balhé is, az elsőt éppen a Videoton „B” közép csinálta, amikor lényegében egymás között, saját magukkal verekedtek össze. De komolyabb sérülésre nem emlékszem és rendőrt sem kellett soha hívni. Az volt az alapszabály, hogyha valaki balhézni akart, az kiment a sárga kapun kívülre.

Az eredeti hely már húsz éve bezárt, de az elnevezést Király Attila tovább örökítette Dinnyésre, ahol jelenleg hagyományőrző parasztudvart és lovardát üzemeltet

Forrás: feol.hu Király Attila úgy emlékszik vissza, hogy a Gondűzőt a fiatalok szerették a legjobban, mert mielőtt elmentek volna a közeli népszerű koncerthelyre, a Bahnhofba, nála, sokkal olcsóbban alapozták meg a hangulatukat és gyakran ott is ragadtak a Széchenyi utcában. – Az volt a csúcs, amikor pénteken kora reggel kinyitottam és csak vasárnap éjjel tudtunk bezárni. Persze ezt hivatalosan nem lehetett volna megtenni, de annak idején a kocsmák úgy működtek, hogy ameddig jött vendég, addig nyitva tartottak. Hogy lehetett ezt bírni? Én legtöbbször próbáltam távol tartani magamat az alkoholtól, de a pultosom együtt ivott a vendégekkel. Állandóan kaptunk ellenőrzéseket, ám ezek nem okoztak különösebb fennakadást, gondot. Sok rocker járt hozzánk a Videoton szurkolók kemény magja mellett, amatőr együttesek tagjai is megfordultak nálam, de nagyon fellépni nem tudtak, mert ahhoz kicsi volt a hely, és azt is elfoglalták a játékgépek, a csocsó, a biliárd. Az egyik punk zenekar zenét szerzett a Gondűzőről, valami olyan szövegre emlékszem, hogy szerintük a miénk a legjobb kocsma. Abban az időben az emberek még jártak ilyen helyekre, mert így találkoztak egymással, verődtek össze. Az egyetemistákat is csábította az olcsóság, főként „geósok” érkeztek hozzánk sokan. Akkoriban akárhol nyitottál kocsmát, az működött. Amikor kijöttek az emberek a munkahelyekről, mindenki fizetett egy kört, közben beszélgettek, aztán elmentek haza. A fiatalok sem a telefonjukat nyomkodták, hanem a flippergépet.

A székesfehérvári Gondűző fényes pályafutásának húsz évvel ezelőtt az vetett véget, hogy a tulajdonos nem tudta elűzni a magánéleti gondjait. Aki balhézni akart, annak ki kellett mennie a sárga kapun kívülre. Máskülönben békés helynek számított

Forrás: Király Attila felvételei közül – Elváltam és a helyet ráhagytam a volt feleségemre, de ő nem úgy vitte tovább az üzletet, ahogyan azt kellett volna és szép lassan tönkrement minden. Minap, a Guns N’ Roses koncerten találkoztam két egykori törzsvendégemmel, akik már régen elmúltak ötven évesek, de úgy borultak a nyakamba, mintha minden tegnap történt volna.



