1 órája

Látványos videó készült Székesfehérvárról

Hatalmasat megy a videó, melyben életre kelnek Székesfehérvár köztéri alkotásai, látványosságai. Az imázsvideóként is tökéletesen helytálló kisfilmet Vonnák Péter, fehérvári lakos készítette, a Feol.hu-nak pedig azt is elárulta, mi késztette arra, hogy több órát szenteljen a videó elkészítésének, s mit szólt az elkészült alkotáshoz a városvezetés.

Gombor Lili
Forrás: Vonnák Péter

„Fehérvár, Fehérvár, koronák fénye benned él...” – csendül fel a fülbemászó dallam a Székesfehérvárt röviden bemutató videóban, amely eleinte a közösségi oldalak helyi csoportjában tűnt fel, mostanra pedig egyre többen osztják meg saját profilukon is. Nem véletlenül, hiszen egy rendkívül ízléses videóról van szó, olyanról, amely tökéletesen megállja a helyét imázsfilmként is, jóllehet, nem egyszerű videófelvételekből áll, s különlegességét éppen ez adja. A kisfilmet Vonnák Péter készítette a mesterséges intelligencia segítségével, amellyel mintegy életre tudta kelteni Kati néni vagy éppen Mujkó, az udvari bolond szobrát.

Avideóban is feltűnő Kati néni szobrát Molnár Imréné Boda Katalin ihlette
Forrás: Vonnák Péter

A videó kulisszatitkai

Vonnák Péter lassan tíz éve él családjával Székesfehérváron, ő maga pedig itt is született, így több, erős szállal kötődik a városhoz, melynek különböző programjait is előszeretettel látogatja. – Most éppen a Királyi Napok során sétáltunk a belvárosban, amikor elhaladtunk Kati néni szobra mellett, nekem pedig eszembe jutott, hogy milyen jó lenne, ha életre lehetne kelteni az alkotást. Mivel gyakorlatilag naprakész vagyok a mesterséges intelleigenciával (MI) kapcsolatos tudnivalók terén, így azonnal jött az ötlet, hogy a szobrot az MI segítségével lehetne megmozgatni. Tudtam, hogy van egy régi kép a szobor ihletőjéről, így azt is felhasználtam, hogy minél valósághűbb legyen a végeredmény – meséli Vonnák Péter a videó születésének körülményei kapcsán.

– Miközben a kivitelezés módján töprengtem, megláttam a város makettjét, amely szintén nagyon jó "alapanyagnak" tűnt egy MI-videóhoz – mondja Péter, aki még aznap este létre is hozta mindazt, amit napközben megálmodott. Az eredmény pedig olyan jó lett, hogy este elhatározta, másnap reggel korán kimegy a városba, amikor még nincsenek járókelők, és készít néhány felvételt azokról a helyszínekről, melyek jók lehetnek a videóba. – A fejemben már megvolt a kész forgatókönyv, így tudtam, mi az, amit keresek, s még aznap el is készült a videó – mondja Péter, aki – az MI legfrisebb verziójának alkalmazásával – mindössze hat óra leforgása alatt hozta létre a helyiek tetszését is elnyerő alkotást.

– A videóval az volt a cálom, hogy átadjam a "szeretem Székesfehérvárt" érzést, így erre törekedtem a dalszöveg megalkotásakor is. Fontos volt, hogy ez az életérzés megjelenjen a képekben és a zenében is, kedvet hozva Székesfehérvárhoz azoknak is, akik még esetleg nem ismerik annyira a várost. De mindemellett volt egy másik célom is, ez pedig annak bemutatása, hogy a mesterséges intelligenciát lehet jól és jó célokra is használni – fűzi hozzá Vonnák Péter, hangsúlyozva, hogy bár a videó részben az MI legújabb verziójának tesztelését szolgálta, az alkotás mégis egyfajta tisztelatadás, köszönet Székesfehérvár felé.

A videó a helyiek mellett elnyerte a városvezetés tetszését is, így nem kizárt, hogy a jövőben még találkozunk Vonnák Péter alkotta Székesfehérvárról szóló videóval, amelyet örömmel nézünk és mutatunk meg másoknak is.

 

