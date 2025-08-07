augusztus 7., csütörtök

Védőszent ünnepe a vár alatt

38 perce

Vidámpark és borszentelés a Szent Donát napi búcsú hétvégéjén

Csókakő és a katolikus plébániatemplom védőszentje Szent Donát. A hitéért mártírhalált halt védőszent ünnepén tartott búcsú programja két napon át tart majd. Lesz vidámpark, koncert, retro, illetve tini diszkó, néptánc, és borszentelés is, melynek során a helyi borrend is ellátogat a templomba.

Feol.hu
Fotó: Berényi István (archív)

Idén, a szokásosnál kissé később, augusztus 09-és és 10-én lesz a Csókakői Búcsú. Szombaton délután háromkor nyit a vidámpark, ami másnap reggeltől estig várja a gyermekeket, illetve a családokat.

Fotó: PJD /  FMH

Miből áll a vidámpark?

  • Dodgem
  • Jumping
  • Körhinta
  • Kisvonat
  • Cellövõlde
  • Ugrálóvár

Két zenei fellépő is lesz

A szombati nap programjait két zenei fellépő színesíti. Az egyik Páli István Pusi, aki 20 órától tangóharmonikával teremt majd kiváló hangulatot. Ezt követően, 22:00 órakor kezdődik a HellRaisers zenekar koncertje.

A védőszent tiszteletére imádkoznak

Vasárnap már délelőtt 9-kor nyit a vidámpark a Sport utcában, ahol kézműves, illetve kirakodó vásár várja az érdeklődőket. A szokásos időpontban, azaz 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise a védőszent tiszteletére a Szent Donát plébániatemplomban, ahol a 24 éves Szent Donát Borrend tagjai, illetve a helyi gazdák az oltár elé viszik boraikat, hogy a borszentelés után eljuthassanak a palackok az ünnepi asztalokra. A misét követő percekben a templom előtti Szent Donát szobornál hálaadást tart a település katolikus közössége.

A vasárnap délutáni események a Tini Disco-val kezdődik 15 órakor, majd 18:00-kor fellép a Barkócaberkenye Néptánc Egyesület. Őket a Retro Party-t szolgáltató DJ. SIRIUS követi a színpadon.

 

