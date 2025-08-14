augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

24°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bejelentést kaptak

1 órája

Veszélyes tárgyat emeltek ki a Velencei-tóból a vízi rendőrök

Címkék#fémtárgy#Velencei-tó#vízi rendőrök#veszély

Egy úszó férfi jelzésére indultak a vízi rendőrök a Velencei-tó Rigya nevű részéhez. Innen egy veszélyes tárgyat sikerült kiemelniük – számolt be róla a Fejér vármegyei rendőrség közösségi oldala.

Feol.hu

Augusztus 10-én kora délután érkezett a riasztás a tavi körzeti megbízotthoz: a Velencei-tó Rigya nevű vízfelületén egy férfi úszás közben veszélyes tárgyba ütközött. A helyszínre siető vízi rendőrök először kisgéphajóból próbálták eltávolítani a veszélyforrást, ám ez a módszer nem vezetett sikerre. A rendőrség Facebook-bejegyzése szerint „Pallag József r. ftzls. a vízbe ereszkedett, kötelet rögzített a tárgyra, majd Becsei István r. zls. segítségével közös erővel sikerült kiemelni az úgynevezett leszúró karót.” A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megelőzni egy esetleges balesetet a tóban.

Veszélyes tárgy miatt riasztották a vízi rendőröket (képünk illusztráció!)
Veszélyes tárgy miatt riasztották a vízi rendőröket (képünk illusztráció!)
Fotó: Nagy Norbert

Veszélyes tárgyak, veszélyes helyzetek

A Fejér vármegyei rendőrség a posztban néhány hasznos tanácsot is megosztott a vízben található veszélyes tárgyak elkerülésére: mindig nézzük meg, hova ugrunk, zavaros vízbe sose fejest ugorjunk, kerüljük az ismeretlen tárgyak érintését, sekély vízbe lassan lépjünk be, és ne ugorjunk más után. A hatóság ezzel is szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a nyári fürdőzések során az óvatosság életet menthet.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu