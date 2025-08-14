Veszélyes tárgyat emeltek ki a Velencei-tóból a vízi rendőrök

Augusztus 10-én kora délután érkezett a riasztás a tavi körzeti megbízotthoz: a Velencei-tó Rigya nevű vízfelületén egy férfi úszás közben veszélyes tárgyba ütközött. A helyszínre siető vízi rendőrök először kisgéphajóból próbálták eltávolítani a veszélyforrást, ám ez a módszer nem vezetett sikerre. A rendőrség Facebook-bejegyzése szerint „Pallag József r. ftzls. a vízbe ereszkedett, kötelet rögzített a tárgyra, majd Becsei István r. zls. segítségével közös erővel sikerült kiemelni az úgynevezett leszúró karót.” A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megelőzni egy esetleges balesetet a tóban.

Veszélyes tárgy miatt riasztották a vízi rendőröket (képünk illusztráció!)

Fotó: Nagy Norbert

Veszélyes tárgyak, veszélyes helyzetek

A Fejér vármegyei rendőrség a posztban néhány hasznos tanácsot is megosztott a vízben található veszélyes tárgyak elkerülésére: mindig nézzük meg, hova ugrunk, zavaros vízbe sose fejest ugorjunk, kerüljük az ismeretlen tárgyak érintését, sekély vízbe lassan lépjünk be, és ne ugorjunk más után. A hatóság ezzel is szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a nyári fürdőzések során az óvatosság életet menthet.