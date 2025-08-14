Feol podcast
10 órája
Verssel és zenével a magyarságért − Beszélgetés Molnár Júliával és Tolcsvay Bélával
Forrás: Silye Sándor
A szabad térre tervezett programot a vihar bemosta az Egyházmegyei Múzeum belső terébe, ahol Molnár Júlia és Meleg Vilmos nagyváradi színművészek, valamint Tolcsvay Béla énekmondó gitáros feledhetetlen estét produkáltak. A téma a magyarság volt sok verssel, énekkel, zenével. Molnár Júliával és Tolcsvay Bélával Silye Sándor beszélgetett.
