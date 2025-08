Egy Hídember, amerikai feleséggel és bibliával a kezében

– Milyen a magyarországi kínai közösség? Nekem egyszer New Yorkban azt mondták, hogy ott sokan közülük úgy leélik az életüket, hogy meg sem tanulnak angolul...

– A Magyarországon élő kínaiak elég rugalmasak, és úgy általában véve ilyenek, bárhol éljenek a világban. De Budapesten is találni ellenpéldát, van egy olyan réteg, amelyik nem alkalmazkodik a helyi kultúrához, nem olvad bele a magyar társadalomba, ők inkább a saját közegükben maradnak, és ez a nyelvtudáson is látszik. De a következő generációnál már egészen más lesz minden. A mi családunk esetében úgy áll a helyzet, hogy édesapám magyar, édesanyám érkezett Kínából és én képviselem a második generációt. Már úgy érzem, hogy teljesen magyarként élek és gondolkodom, minden szempontból magyarnak tekintem magam.

– Melyik nyelv a nehezebb? A magyar vagy a kínai?

– A feleségem szerint, aki félig ír, félig skandináv származású amerikai, a magyar nyelv a nehezebb, főként az igekötők, a szóvégződések, a ragozás miatt. De szerintem a mandarint nehezebb írni és olvasni egy nyugati ember számára, nem véletlen, hogy Kínában is tíz-húsz évig tanulják. Egyébként, amikor erre valamikor rákerestem a világhálón, találtam egy olyan kimutatást, hogy a kínai után a magyar a második legnehezebb nyelv az egész világon.

– Nem okoz gondot, hogy a magyarok kínainak nézik, a kínaiak pedig nyugatinak?

– Ez gyakran megtörténik, hiszen a magyarok valóban kínainak látnak engem, Kínában pedig ugyancsak rájönnek, hogy nem közülük való vagyok. De ez egyre kevésbé zavar. Nemrégiben Litvániában, egy ifjúsági bibliatáborban segédkeztünk a feleségemmel, és ott tudták, hogy érkezik majd egy magyar és egy amerikai önkéntes. Amikor megjelentünk, a feleségemet vélték magyarnak, és rólam hitték azt, hogy amerikai vagyok. Összességében egyébként úgy tapasztalom, hogy Magyarországon eléggé szívélyesek, elfogadók az emberek, én nem tapasztalok ellenszenvet más népek, kultúrák iránt.