17 perce
Adj vért ma, hogy másnak legyen holnapja
A következő napokban az alábbi helyeken lehet vért adni Fejér vármegyében. A véradással életet menthet, az egyik legfontosabb segítségnyújtási lehetőség.
Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít a lakosság segítségére. Véradásra jelentkezhet mindenki, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradásra feltétlenül vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és taj-kártyáját!
Véradás Fejér vármegyében, több helyszínen is
A következő napokban az alábbi helyeken adhat vért:
Székesfehérvár, területi vérellátó (Seregélyesi út 3.) augusztus 25. 08:00 - 15:00
Gárdony, Nemzedékek Háza (Gárdonyi Géza u. 1.) augusztus 25. 13:00 - 18:00
Székesfehérvár, területi vérellátó (Seregélyesi út 3.) augusztus 26. 08:00 - 15:00
Bicske, művelődési központ (Kossuth tér 20.) augusztus 26. 11:00 - 18:00
Mezőfalva, művelődési ház (Kinizsi u. 38) augusztus 26. 14:00 - 17:00
Székesfehérvár, területi vérellátó (Seregélyesi út 3.) augusztus 27. 08:00 - 15:00
Székesfehérvár, területi vérellátó (Seregélyesi út 3.) augusztus 28. 08:00 - 15:00
Sárbogárd, művelődési ház (Hősök tere 3.) augusztus 28. 13:00 - 17:00
Dunaújváros, MMK (Apáczai Cs. J. u. 13.) augusztus 28. 14:00 - 17:00
Székesfehérvár, területi vérellátó (Seregélyesi út 3.) augusztus 29. 08:00 - 14:00
Lovasberény, művelődési ház (Rákóczi Ferenc u. 1.) augusztus 29. 14:00 - 17:30
A véradásra jelentkezőknek lehetősége van időpontfoglalásra is, csökkentve ezzel az esetleges várakozási időt. A regisztrációra a honlapon a véradási helyszín kiválasztása után kerülhet sor. Azok a véradók, akik időponttal rendelkeznek, kérjük, jelezzék azt az adatfelvételi pultnál, név szerinti behívás nem történik! A foglalás nem feltétele a véradásnak, a foglalástól függetlenül is lehet vért adni.