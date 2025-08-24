Adj vért ma, hogy másnak legyen holnapja

Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt továbbra is számít a lakosság segítségére. Véradásra jelentkezhet mindenki, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradásra feltétlenül vigye magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és taj-kártyáját!

Véradáson segíthet minden egészséges felnőtt 18 és 65 év között

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Véradás Fejér vármegyében, több helyszínen is

A következő napokban az alábbi helyeken adhat vért:

Székesfehérvár, területi vérellátó (Seregélyesi út 3.) augusztus 25. 08:00 - 15:00

Gárdony, Nemzedékek Háza (Gárdonyi Géza u. 1.) augusztus 25. 13:00 - 18:00

Székesfehérvár, területi vérellátó (Seregélyesi út 3.) augusztus 26. 08:00 - 15:00

Bicske, művelődési központ (Kossuth tér 20.) augusztus 26. 11:00 - 18:00

Mezőfalva, művelődési ház (Kinizsi u. 38) augusztus 26. 14:00 - 17:00

Székesfehérvár, területi vérellátó (Seregélyesi út 3.) augusztus 27. 08:00 - 15:00

Székesfehérvár, területi vérellátó (Seregélyesi út 3.) augusztus 28. 08:00 - 15:00

Sárbogárd, művelődési ház (Hősök tere 3.) augusztus 28. 13:00 - 17:00

Dunaújváros, MMK (Apáczai Cs. J. u. 13.) augusztus 28. 14:00 - 17:00

Székesfehérvár, területi vérellátó (Seregélyesi út 3.) augusztus 29. 08:00 - 14:00

Lovasberény, művelődési ház (Rákóczi Ferenc u. 1.) augusztus 29. 14:00 - 17:30

A véradásra jelentkezőknek lehetősége van időpontfoglalásra is, csökkentve ezzel az esetleges várakozási időt. A regisztrációra a honlapon a véradási helyszín kiválasztása után kerülhet sor. Azok a véradók, akik időponttal rendelkeznek, kérjük, jelezzék azt az adatfelvételi pultnál, név szerinti behívás nem történik! A foglalás nem feltétele a véradásnak, a foglalástól függetlenül is lehet vért adni.