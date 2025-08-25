Új kérdőív a Velencei-tóról: kutatók kérdezik a lakosságot

Újabb kérdőívvel folytatja tavaly megkezdett kutatását a Széchenyi István Egyetem Vízgazdálkodási Kutatócsoportja, amely a Velencei-tó jövőjével kapcsolatos legfontosabb kérdésekre keresi a választ. A cél változatlan: minél szélesebb körben megismerni a tó használóinak véleményét, hogy a kutatók fenntartható vízgazdálkodási javaslatokat készíthessenek elő, és olyan megoldásokat dolgozzanak ki, amelyek hosszú távon biztosítják a Velencei-tó értékeinek megőrzését. A kérdőív kitöltése anonim, mindössze néhány percet vesz igénybe, és a válaszok komoly szerepet játszhatnak majd a jövőbeli fejlesztési irányok meghatározásában.

Forrás: FMH - archív

A most elindított felmérés a 2024 nyarán zajlott, több száz kitöltőt vonzó kérdőív folytatása. A kutatók nem csupán a tó vízszintjével és vízminőségével kapcsolatos véleményekre kíváncsiak, hanem arra is, hogy az érintettek milyen áldozatokat hoznának a jobb körülményekért (A kérdőív itt érhető el). Például egyik kérdésükben arra kérik a válaszadókat, értékeljék, mennyire megfelelő jelenleg a tó vízszintje a leggyakrabban végzett tevékenységük szempontjából – fürdőzés, vitorlázás vagy éppen horgászat. Egy másik felvetés arra vonatkozik, hogy legfeljebb mekkora összeget fizetnének egyszer egy olyan programért, amely garantálná a vízszint javulását.

A kutatás ugyanakkor a klímaváltozás hatásait is számításba veszi: a kérdések között szerepel, vajon elfogadhatónak tartják-e a válaszadók, hogy a tó rekreációs használata – hasonlóan az elmúlt évekhez – bizonyos időszakokban korlátozott legyen az aszályos időjárás miatt. A felmérés célja, hogy a különböző vízhasználói igények, elvárások és elképzelések összevethetővé váljanak, és a kutatók ezek alapján dolgozzanak ki gyakorlati, tudományos megalapozottságú javaslatokat.

A kérdőív eredményeit a tervek szerint októberben ismertetik majd. A Széchenyi István Egyetem kutatói hangsúlyozzák: a lakosság aktív részvétele kulcsfontosságú, hiszen a tó jövője közös ügy, amely egyszerre érinti a természetvédelmet, a turizmust és a helyi közösségek életét.