Friss hírek a Velencei-tóról: ilyen víz várja most a strandolókat

A hatóság rendszeres mérései alapján a Velencei-tó vízminősége mindenhol megfelel a szabványoknak. A legtöbb helyszínen jó vagy kiváló minősítést kapott a víz, az augusztus 15-i jelzések szerint mindössze egyetlen ponton jelöl a fürdővíz-minőségi térkép „tűrhető” kategóriát, amely azonban nem jelent egészségügyi kockázatot.

A Velencei-tó minden kijelölt strandján jó vagy kiváló a vízminőség.

Fotó: FMH-archív (Fehér Gábor)

Velencei-tó körüli strandok

Gárdonyi strandok

A tó partján számos strand várja idén is a vendégeket. Gárdony-Agárd térségében az Agárd Park Strand Kemping, az Agárd Napsugár Strand és a VVSI Sport Hotel Strand üzemel, míg Gárdonyban a Tini Strand, a Sirály Strand, a Panoráma Partszakasz Pisztráng úti Strand és a Tó-Party Rendezvény Strand fogadja a fürdőzőket.

Velencei strandok

Velencén a nyár folyamán a Velence-fürdői Keleti Strand, a Tóbíró Strand, a Velence Északi Strand, a Velence Resort & Spa Strand, valamint a Velence Korzó és Szabadstrand áll a látogatók rendelkezésére.

A szezon a legtöbb helyen augusztus végéig tart, néhány strand azonban szeptember közepéig vagy akár a hónap végéig is nyitva marad. Érdemes tehát kihasználni a nyár hátralévő napjait: a Velencei-tó fürdőzésre, kikapcsolódásra, sportolásra és családi programokra is kiváló helyszín.