Velence 21 éve város: ünnepi légibemutatóval és koncertsorozattal emlékeztek a tóparton (fotógalériával)

Színes programokkal, látványos légibemutatóval és koncertekkel ünnepelte Velence várossá válásának 21. évfordulóját augusztus 19-én. A tóparton szóba került a közös múlt, jelen és jövő, az estét pedig a The Biebers, Tóth Vera és a lézershow koronázta meg.

Feol.hu
Fotó: STR / FMH

Már reggeltől érkezhetett a közönség Velence várossá válásának 21. születésnapjára augusztus 19-én: a tehetségkutató versenytől a késő esti Arató diszkóig nagyszabású programsorozat tette ugyanis emlékezetessé az augusztus 20-át megelőző napot a település. A nap fénypontja Rohács Tamás pilóta légibemutatója volt, aki alig 10 perc alatt érkezett meg Budaörsről a Velencei-tó fölé, ahol látványos csavarokkal kápráztatta el a közönséget. A lélegzetelállító légi manőverek után Krausz György polgármester köszöntötte a közönséget:

Velence várossá válásának 21. évfordulójára nagyszabású programsorozattal készült az önkormányzat
Fotó: S. Töttő Rita / FMH

- 21 évvel ezelőtt településünk elnyerte a városi rangot, ezzel új fejezet kezdődött közös történetünkben. Akkor Oláhné Surányi Ágnes polgármester asszony vezette a várost, aki így fogalmazott: „Ez a cím nemcsak elismerés, hanem plusz lehetőség, amelynek meg kell felelni.” Mi ezt ugyanígy gondoljuk ma is: kötelességünk folyamatosan fejleszteni mindazt, amit közösen felépítettünk, és az önök igényeit figyelembe véve tovább haladni a fejlődés útján. Ez a nap egyszerre szól a múltról, a jelenről és a jövőről – fogalmazott a polgármester, hangsúlyozva: - Ne feledjük, a közös múltunk, jelenünk, a jövőnk adja Velence erejét. Ezt az örökséget csak együtt, egymásra figyelemmel őrizhetjük meg és építhetjük tovább. Ilyenkor eszembe jut kedves nagyapám egy megjegyzése: Velencére jönni lehetőség, de velenceinek lenni felelősség. Igen, mi velenceiek, akik Velence közösségét alkotjuk, igenis felelősséggel tartozunk ennek a városnak: meg kell őrizni a múltját.

21 éves Velence – nagyszabású programsorozattal készültek

Fotók: STR / FMH

Majd pedig, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő kíséretében köszönetet mondott mindazoknak, akiknek köszönhetően „egyre rendezettebb, egyre élhetőbb” város Velence.

Tessely Zoltán Tamási Árontól idézve szólt a velenceiekhez: „Azért vagyunk a világban, hogy valahol otthon legyünk benne.” Mint fogalmazott, „kell egy hely, amitől távol megszólal bennünk a szívszorító érzés, amit honvágynak hívunk. És a hely, melynek kapcsán őszintén érezzük azt, hogy mindenhol jó, de a legjobb otthon”.

- Nem lehet véletlen, hogy 21 évvel ezelőtt alig 5 ezer ember, mára pedig több mint 8 ezer érezheti úgy, hogy Velence az otthona. Nem véletlen, hiszen Velence csodálatos természetű szépségei, a Bence-hegytől a városról elnevezett tó tükréig páratlan. És ez a szépség egy nagy léptekben fejlődő, infrastruktúrában, szolgáltatásaiban és közösségeiben is fejlődő város képével párosul – mondta, s kiemelte: ma is kijár mindenkinek a köszönet, mindenkinek, „kiknek hivatása és küldetése Velence”. - Hála és köszönet nekik, hogy nem hangzatos szavakkal vagy gyűlölködéssel, hanem tettekkel szeretik ezt a várost. Persze nincs ok, kényelmesen hátra dőlni a karosszékben: nincs elfecsérelni való időnk, hiszen rengeteg régi velencei álom vár még megvalósításra: csinosodó városkép, biztonságosabb közlekedés, javuló egészségügyi szolgáltatások, épületek rendbetétele és újak megépítése, megújuló városközpont, megnyugtató velencei-tavi vízpótlás, bővülő óvodák-iskolák, fejlődő sportélet. És mindezek nem pusztán ostoba álmodozások - abból azért volt már itt elég -, hanem megvalósítás alatt álló álmok. A felsoroltak között ugyanis egyetlen egy sincs, melynek kapcsán a város új vezetésének ne volnának határozott elképzelései – szögezte le. Szavai után a The Biebers, majd a Tóth Vera Band és az Arató diszkó hozta a hangulatot, a bulit pedig lézershow zárta.

 

 

