Velence 21 éve város: ünnepi légibemutatóval és koncertsorozattal emlékeztek a tóparton (fotógalériával)

Már reggeltől érkezhetett a közönség Velence várossá válásának 21. születésnapjára augusztus 19-én: a tehetségkutató versenytől a késő esti Arató diszkóig nagyszabású programsorozat tette ugyanis emlékezetessé az augusztus 20-át megelőző napot a település. A nap fénypontja Rohács Tamás pilóta légibemutatója volt, aki alig 10 perc alatt érkezett meg Budaörsről a Velencei-tó fölé, ahol látványos csavarokkal kápráztatta el a közönséget. A lélegzetelállító légi manőverek után Krausz György polgármester köszöntötte a közönséget:

Velence várossá válásának 21. évfordulójára nagyszabású programsorozattal készült az önkormányzat

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

- 21 évvel ezelőtt településünk elnyerte a városi rangot, ezzel új fejezet kezdődött közös történetünkben. Akkor Oláhné Surányi Ágnes polgármester asszony vezette a várost, aki így fogalmazott: „Ez a cím nemcsak elismerés, hanem plusz lehetőség, amelynek meg kell felelni.” Mi ezt ugyanígy gondoljuk ma is: kötelességünk folyamatosan fejleszteni mindazt, amit közösen felépítettünk, és az önök igényeit figyelembe véve tovább haladni a fejlődés útján. Ez a nap egyszerre szól a múltról, a jelenről és a jövőről – fogalmazott a polgármester, hangsúlyozva: - Ne feledjük, a közös múltunk, jelenünk, a jövőnk adja Velence erejét. Ezt az örökséget csak együtt, egymásra figyelemmel őrizhetjük meg és építhetjük tovább. Ilyenkor eszembe jut kedves nagyapám egy megjegyzése: Velencére jönni lehetőség, de velenceinek lenni felelősség. Igen, mi velenceiek, akik Velence közösségét alkotjuk, igenis felelősséggel tartozunk ennek a városnak: meg kell őrizni a múltját.