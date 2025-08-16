augusztus 16., szombat

Ünnepség

44 perce

Velence 20+1: nagyszabású születésnapi fesztivál a Tópart utcán

Címkék#ünnep#esemény#Velence

Augusztus 19-én egész napos ünnepléssel, koncertekkel,sporteseményekkel és látványos légi bemutatóval köszönti Velence várossá válásának 21. születésnapját. Krausz György polgármester idén mindenkinek szóló,hagyományokat és újdonságokat ötvöző programot ígér.

Feol.hu
Velence 20+1: nagyszabású születésnapi fesztivál a Tópart utcán

Fotó: Ifj. Kupi László

Augusztus 19-én, azaz jövő héten kedden reggeltől éjjel egy óráig tartó, egész napos fesztivállal ünnepli Velence várossá válásának 21. évfordulóját. A Tópart utcán, a futballpálya mellett megrendezett esemény idén a városhoz méltó kereteket kap, fogalmazott Krausz György polgármester.

- Olyan programot szerettünk volna összeállítani, ami visszahozza a régi hagyományokat, és minden korosztály talál benne magának élményt – mondta a városvezető.

A nap a Miss Csipop Senior műsorával kezdődik, majd táncbemutatók és könnyűzenei fellépők váltják egymást a színpadon. Délután a StageUp! könnyűzenei tehetségkutató verseny zajlik, a sportkedvelőket pedig a Cigánd–Velence Öregfiúk barátságos futballmérkőzése várja. A tó fölött Rohács Tamás műrepülő-pilóta tart látványos légi bemutatót, amelyre a polgármester külön is felhívta a figyelmet. - Tamás magasan képzett pilóta, akinek engedélye van mindenféle géposztályra, a vadászgéptől az utasszállítóig. Oktatóként még Kapu Tibor űrhajósunk kiképzésében is részt vett, így igazán büszkék lehetünk rá, hogy a Velencei-tó felett, a Korzó fölött mutat majd be akrobatikus manővereket – fogalmazott Krausz György. A légi show után 18 órától a The Biebers, 20 órától pedig a Tóth Vera Band lép színpadra. Az estét a legendás Arató Disco és egy látványos lézershow zárja.

A polgármester szerint a cél az, hogy az ünnep igazi élményt nyújtson a helyieknek és a környékbeli településekről érkező vendégeknek egyaránt. – A terveink szerint ez az ünnep nem csak egy koncertsorozat lesz, hanem egy olyan, nagy velencei parti, ami méltóképpen jelzi, hogy több mint két évtizede város lettünk – hangsúlyozta Krausz György. A szervezők nagy létszámú közönségre számítanak, ezért a Tópart utcát a farsangi fesztivál mintájára lezárják, és mindenkit szeretettel várnak a nyár egyik legnagyobb velencei rendezvényére.

 

