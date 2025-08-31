augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Fájó búcsú a nyártól

2 órája

Véget ért az idei strandszezon

Címkék#uszoda#strand#nyár

Búcsúzik a nyártól és ezzel együtt a fürdőzőktől Fehérváron a városi strand.

Déri Brenda
Fotó:  Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A strand üzemeltetője, a Városgondnokság még néhány nappal ezelőtt az interneten tájékoztatta a lakosságot arról, hogy az idei strandszezon, már, ami a fehérvári strandot illeti augusztus 31-vel lezárul. Jó hír ugyanekkor, hogy az uszoda nyitásáig tartó átmeneti időszakban az 50 méteres úszómedence és a középső gyermekmedence használható.

Fotó:  Nagy Norbert / FMH-archív

Az uszoda a nyári leállás, karbantartás után szeptember 15-étől, hétfőtől lesz újra nyitva. 

A két hetes átmeneti időszakban, szeptember 1-14. között csak a strandi 50 méteres úszómedencéjét és a középső gyermekmedencét tudják használni a vendégek, valamint az egyesületek sportolói.  A teljes nyitvatartási időben az 50 méteres medencében két pálya az úszóvendégek rendelkezésére áll – írják.


 


 

 

