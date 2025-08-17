augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

26°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teszteld tudásod!

58 perce

KVÍZ: Te mennyire ismered Székesfehérvár vasútállomását?

Címkék#kvíz#vasútvonal#vasútállomás

Székesfehérvár vasútállomása nem csak vármegyei, de országos szinten is igen fontos csomópontja a vasúti közlekedésnek. Vármegyeszékhelyünk vasútállomásáról számos olyan információ van, amit csak a leginformáltabbak tudnak.

Feol.hu

Te tudod például, hogy hogy hívják a fehérvári járműjavító kutyáját, vagy, hogy pontosan hány vasútvonal fut össze ezen vasútállomáson? Mi most hoztunk neked egy kvízt, amiben te is tesztelheted tudásodat!

vasútállomás
Te mennyi a székesfehérvári vasútállomással kapcsolatos kérdésre tudod a választ?
Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap
1.
Melyik országban gyártották a legendás NOHAB mozdonyt, a magyar vasút M62-es sorozatú dízel-villamos mozdonyát?
2.
Hány lóerős a magyar vasútnak gyártott Nohab mozdony?
3.
4.
A 20. század elején hány embert foglalkoztatott a székesfehérvári járműjavító?
5.
Hogy hívják a fehérvári járműjavító kutyáját?
6.
Mekkora a magyar vasúti nyomtáv, azaz a vágány két sínszálának egymástól való távolsága?
7.
Hány vasútvonal fut össze Székesfehérváron
8.
Mi a neve annak a szerkezetnek, amely a vasúti járművek egyik vágányról a másik vágányra átirányítására, vagy megfordítására alkalmas?
9.
Mi a sorszáma a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa vasúti fővonalnak?
10.
Hány kilométerre van vasúton Székesfehérvártól a Budapest Déli pályaudvar?

Amennyiben még több kvízre vágysz, nem csak vasút témakörben, akkor itt van néhány korábbink:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu