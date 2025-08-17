Teszteld tudásod! 1 órája

KVÍZ: Te mennyire ismered Székesfehérvár vasútállomását?

Székesfehérvár vasútállomása nem csak vármegyei, de országos szinten is igen fontos csomópontja a vasúti közlekedésnek. Vármegyeszékhelyünk vasútállomásáról számos olyan információ van, amit csak a leginformáltabbak tudnak.

Te tudod például, hogy hogy hívják a fehérvári járműjavító kutyáját, vagy, hogy pontosan hány vasútvonal fut össze ezen vasútállomáson? Mi most hoztunk neked egy kvízt, amiben te is tesztelheted tudásodat! Te mennyi a székesfehérvári vasútállomással kapcsolatos kérdésre tudod a választ?

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

1. Melyik országban gyártották a legendás NOHAB mozdonyt, a magyar vasút M62-es sorozatú dízel-villamos mozdonyát? Norvégia Helyes válasz Rossz válasz Svédország Helyes válasz Rossz válasz Németország Helyes válasz Rossz válasz 2. Hány lóerős a magyar vasútnak gyártott Nohab mozdony? 10.000 Helyes válasz Rossz válasz 1950 Helyes válasz Rossz válasz 3200 Helyes válasz Rossz válasz 3. Mi a korábbi M62 sorozatszámú dízel-villamos mozdony beceneve? Helyes válasz Rossz válasz Bobó Helyes válasz Rossz válasz Szása Helyes válasz Rossz válasz Szergej Helyes válasz Rossz válasz 4. A 20. század elején hány embert foglalkoztatott a székesfehérvári járműjavító? 1500 Helyes válasz Rossz válasz 100 Helyes válasz Rossz válasz 600 Helyes válasz Rossz válasz 5. Hogy hívják a fehérvári járműjavító kutyáját? Bodri Helyes válasz Rossz válasz Bundás Helyes válasz Rossz válasz Plútó Helyes válasz Rossz válasz 6. Mekkora a magyar vasúti nyomtáv, azaz a vágány két sínszálának egymástól való távolsága? 1435 mm Helyes válasz Rossz válasz 2 méter Helyes válasz Rossz válasz 1500 mm Helyes válasz Rossz válasz 7. Hány vasútvonal fut össze Székesfehérváron 10 Helyes válasz Rossz válasz 6 Helyes válasz Rossz válasz 8 Helyes válasz Rossz válasz 8. Mi a neve annak a szerkezetnek, amely a vasúti járművek egyik vágányról a másik vágányra átirányítására, vagy megfordítására alkalmas? Kerengő Helyes válasz Rossz válasz Fordítókorong Helyes válasz Rossz válasz Iránytaliga Helyes válasz Rossz válasz 9. Mi a sorszáma a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa vasúti fővonalnak? 40 Helyes válasz Rossz válasz 30 Helyes válasz Rossz válasz 80 Helyes válasz Rossz válasz 10. Hány kilométerre van vasúton Székesfehérvártól a Budapest Déli pályaudvar? 67 Helyes válasz Rossz válasz 54 Helyes válasz Rossz válasz 75 Helyes válasz Rossz válasz

