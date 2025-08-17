Teszteld tudásod!
KVÍZ: Te mennyire ismered Székesfehérvár vasútállomását?
Székesfehérvár vasútállomása nem csak vármegyei, de országos szinten is igen fontos csomópontja a vasúti közlekedésnek. Vármegyeszékhelyünk vasútállomásáról számos olyan információ van, amit csak a leginformáltabbak tudnak.
Te tudod például, hogy hogy hívják a fehérvári járműjavító kutyáját, vagy, hogy pontosan hány vasútvonal fut össze ezen vasútállomáson? Mi most hoztunk neked egy kvízt, amiben te is tesztelheted tudásodat!
1.
Melyik országban gyártották a legendás NOHAB mozdonyt, a magyar vasút M62-es sorozatú dízel-villamos mozdonyát?
2.
Hány lóerős a magyar vasútnak gyártott Nohab mozdony?
3.
4.
A 20. század elején hány embert foglalkoztatott a székesfehérvári járműjavító?
5.
Hogy hívják a fehérvári járműjavító kutyáját?
6.
Mekkora a magyar vasúti nyomtáv, azaz a vágány két sínszálának egymástól való távolsága?
7.
Hány vasútvonal fut össze Székesfehérváron
8.
Mi a neve annak a szerkezetnek, amely a vasúti járművek egyik vágányról a másik vágányra átirányítására, vagy megfordítására alkalmas?
9.
Mi a sorszáma a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa vasúti fővonalnak?
10.
Hány kilométerre van vasúton Székesfehérvártól a Budapest Déli pályaudvar?
Amennyiben még több kvízre vágysz, nem csak vasút témakörben, akkor itt van néhány korábbink:
