1 órája
Hooligans koncert zárta a színvonalas ünnepi városnapot!
Augusztus 20-án ismét megtelt élettel a Jankovich-kúria parkja. Rácalmás Város Önkormányzata és intézményei szervezésében megrendezésre került a hagyományos Rácalmási Városnap.
Fotó: Az önkormányzat
A városnap nemcsak szórakozási lehetőségeket kínált a helyieknek és vendégeknek, hanem alkalmat adott arra is, hogy a közösség közösen ünnepelje és elismerje azokat, akik kiemelkedően szolgálták a várost. Az ünnep alkalmából megszentelt új kenyeret a köszöntő beszédét követően Schrick István, Rácalmás polgármestere szegte meg, ezzel is jelképezve az összetartozást és a közösség erejét.
A nap egyik kiemelt eseménye a főépületben 14:30-kor megnyitott „Töredékek” című kiállítás volt, amely a Király István-féle hagyaték egyedülálló darabjait mutatta be. A tárlat a város kulturális életének fontos mérföldköve lett, és még augusztus 21-én és 22-én is látogatható 9 és 17 óra között.
A gyermekek és családok számára a délután folyamán számos ingyenes program biztosított kikapcsolódási lehetőséget: ugrálóvár, hajfonás, pónilovaglás, játékpark és kézműves játszóház várta a látogatókat. A Vajk Íjász Szakosztály jóvoltából íjászbemutatóra és kipróbálási lehetőségre is sor került. A Kúria hátsó parkjában kulturális fellépések színesítették a programot. 13:30-tól a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar hangversenye nyitotta meg a színpadi eseményeket, majd fellépett a Rácalmási Napsugár Asszonykórus, a Rácalmási Barina Néptáncegyüttes, valamint a Savoy Társulat is, akik a legkisebbeket szórakoztatták „Bevetésre Kutyik!” című előadásukkal.
Az idei év kitüntetettjei:
16:30-kor került sor az ünnepi köszöntőkre, az önkormányzati kitüntetések átadására, valamint a hagyományos kenyérszentelésre és -szegésre. Az ünnepi beszédek után a város vezetése méltatta azokat, akik munkájukkal, szolgálatukkal vagy példamutató tevékenységükkel hozzájárultak Rácalmás fejlődéséhez és közösségi életéhez.
Rácalmás Díszpolgára:
- Steiner Lajos
Rácalmásért Oklevél:
- Rochus Winkler
- Papp Jenő
- Kiss Sándor
Rácalmás Közszolgálatáért Díj:
- Pál Péter Ferencné
- Tóth Istvánné
- Kovács József
Év Pedagógusa Díj:
- Kürtösiné Fáczán Andrea
- Sörösné Dudás Andrea
- Tóth Krisztina
Rácalmás Sportjáért Díj:
- Ambach József
- Farkas Zsanett
Városnap koncertekkel zárult!
Az este folyamán a színpadi produkciók vették át a főszerepet. 18:00 órától a Honeybeast lépett színpadra, majd 20:30-tól a Hooligans koncertje zárta a napot. A rendezvény során 20:00-kor tombolasorsolás is volt, amely izgalmat és nyereményeket hozott a szerencsés résztvevőknek. A 2025-ös Rácalmási Városnap ismét méltó módon hozta össze a közösséget, és olyan élményeket adott, amelyek hosszú ideig emlékezetesek maradnak a résztvevők számára.