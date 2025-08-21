Hooligans koncert zárta a színvonalas ünnepi városnapot!

A városnap nemcsak szórakozási lehetőségeket kínált a helyieknek és vendégeknek, hanem alkalmat adott arra is, hogy a közösség közösen ünnepelje és elismerje azokat, akik kiemelkedően szolgálták a várost. Az ünnep alkalmából megszentelt új kenyeret a köszöntő beszédét követően Schrick István, Rácalmás polgármestere szegte meg, ezzel is jelképezve az összetartozást és a közösség erejét.

A városnap kiemelkedő eseménye, az új kenyér megszegése. Idén is a település vezetője Schrick István polgármester végezte. Fotó: Az önkormányzat

A nap egyik kiemelt eseménye a főépületben 14:30-kor megnyitott „Töredékek” című kiállítás volt, amely a Király István-féle hagyaték egyedülálló darabjait mutatta be. A tárlat a város kulturális életének fontos mérföldköve lett, és még augusztus 21-én és 22-én is látogatható 9 és 17 óra között.

A "Töredékek" c. kiállításnak hatalmas sikere volt! Fotó: Az önkormányzat

A gyermekek és családok számára a délután folyamán számos ingyenes program biztosított kikapcsolódási lehetőséget: ugrálóvár, hajfonás, pónilovaglás, játékpark és kézműves játszóház várta a látogatókat. A Vajk Íjász Szakosztály jóvoltából íjászbemutatóra és kipróbálási lehetőségre is sor került. A Kúria hátsó parkjában kulturális fellépések színesítették a programot. 13:30-tól a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar hangversenye nyitotta meg a színpadi eseményeket, majd fellépett a Rácalmási Napsugár Asszonykórus, a Rácalmási Barina Néptáncegyüttes, valamint a Savoy Társulat is, akik a legkisebbeket szórakoztatták „Bevetésre Kutyik!” című előadásukkal.

Az idei év kitüntetettjei:

16:30-kor került sor az ünnepi köszöntőkre, az önkormányzati kitüntetések átadására, valamint a hagyományos kenyérszentelésre és -szegésre. Az ünnepi beszédek után a város vezetése méltatta azokat, akik munkájukkal, szolgálatukkal vagy példamutató tevékenységükkel hozzájárultak Rácalmás fejlődéséhez és közösségi életéhez.

A rendezvényen került sor az önkormányzati elismerések átadására is. Fotó: Az önkormányzat

Rácalmás Díszpolgára:

Steiner Lajos

Rácalmásért Oklevél:

Rochus Winkler

Papp Jenő

Kiss Sándor

Rácalmás Közszolgálatáért Díj:

Pál Péter Ferencné

Tóth Istvánné

Kovács József

Év Pedagógusa Díj:

Kürtösiné Fáczán Andrea

Sörösné Dudás Andrea

Tóth Krisztina

Rácalmás Sportjáért Díj:

Ambach József

Farkas Zsanett

Városnap koncertekkel zárult!

Az este folyamán a színpadi produkciók vették át a főszerepet. 18:00 órától a Honeybeast lépett színpadra, majd 20:30-tól a Hooligans koncertje zárta a napot. A rendezvény során 20:00-kor tombolasorsolás is volt, amely izgalmat és nyereményeket hozott a szerencsés résztvevőknek. A 2025-ös Rácalmási Városnap ismét méltó módon hozta össze a közösséget, és olyan élményeket adott, amelyek hosszú ideig emlékezetesek maradnak a résztvevők számára.