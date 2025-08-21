augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

24°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnep és elismerés

1 órája

Hooligans koncert zárta a színvonalas ünnepi városnapot!

Címkék#kenyér#Rácalmásért Oklevél#nap esemény

Augusztus 20-án ismét megtelt élettel a Jankovich-kúria parkja. Rácalmás Város Önkormányzata és intézményei szervezésében megrendezésre került a hagyományos Rácalmási Városnap.

Bokányi Zsolt
Hooligans koncert zárta a színvonalas ünnepi városnapot!

Fotó: Az önkormányzat

A városnap nemcsak szórakozási lehetőségeket kínált a helyieknek és vendégeknek, hanem alkalmat adott arra is, hogy a közösség közösen ünnepelje és elismerje azokat, akik kiemelkedően szolgálták a várost. Az ünnep alkalmából megszentelt új kenyeret a köszöntő beszédét követően Schrick István, Rácalmás polgármestere szegte meg, ezzel is jelképezve az összetartozást és a közösség erejét.

Városnap
A városnap kiemelkedő eseménye, az új kenyér megszegése. Idén is a település vezetője Schrick István polgármester végezte. Fotó: Az önkormányzat

A nap egyik kiemelt eseménye a főépületben 14:30-kor megnyitott „Töredékek” című kiállítás volt, amely a Király István-féle hagyaték egyedülálló darabjait mutatta be. A tárlat a város kulturális életének fontos mérföldköve lett, és még augusztus 21-én és 22-én is látogatható  9 és 17 óra között.

A "Töredékek" c. kiállításnak hatalmas sikere volt! Fotó: Az önkormányzat

A gyermekek és családok számára a délután folyamán számos ingyenes program biztosított kikapcsolódási lehetőséget: ugrálóvár, hajfonás, pónilovaglás, játékpark és kézműves játszóház várta a látogatókat. A Vajk Íjász Szakosztály jóvoltából íjászbemutatóra és kipróbálási lehetőségre is sor került. A Kúria hátsó parkjában kulturális fellépések színesítették a programot. 13:30-tól a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar hangversenye nyitotta meg a színpadi eseményeket, majd fellépett a Rácalmási Napsugár Asszonykórus, a Rácalmási Barina Néptáncegyüttes, valamint a Savoy Társulat is, akik a legkisebbeket szórakoztatták „Bevetésre Kutyik!” című előadásukkal.

Az idei év kitüntetettjei:

16:30-kor került sor az ünnepi köszöntőkre, az önkormányzati kitüntetések átadására, valamint a hagyományos kenyérszentelésre és -szegésre. Az ünnepi beszédek után a város vezetése méltatta azokat, akik munkájukkal, szolgálatukkal vagy példamutató tevékenységükkel hozzájárultak Rácalmás fejlődéséhez és közösségi életéhez.

A rendezvényen került sor az önkormányzati elismerések átadására is. Fotó: Az önkormányzat

Rácalmás Díszpolgára:

  • Steiner Lajos

Rácalmásért Oklevél:

  • Rochus Winkler
  • Papp Jenő
  • Kiss Sándor

Rácalmás Közszolgálatáért Díj:

  • Pál Péter Ferencné
  • Tóth Istvánné
  • Kovács József

Év Pedagógusa Díj:

  • Kürtösiné Fáczán Andrea
  • Sörösné Dudás Andrea
  • Tóth Krisztina

Rácalmás Sportjáért Díj:

  • Ambach József
  • Farkas Zsanett

Városnap koncertekkel zárult! 

Az este folyamán a színpadi produkciók vették át a főszerepet. 18:00 órától a Honeybeast lépett színpadra, majd 20:30-tól a Hooligans koncertje zárta a napot. A rendezvény során 20:00-kor tombolasorsolás is volt, amely izgalmat és nyereményeket hozott a szerencsés résztvevőknek. A 2025-ös Rácalmási Városnap ismét méltó módon hozta össze a közösséget, és olyan élményeket adott, amelyek hosszú ideig emlékezetesek maradnak a résztvevők számára.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu