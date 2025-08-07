augusztus 7., csütörtök

Köszöntő

4 órája

Vargha Tamás is köszöntötte Jenő új polgármesterét

Címkék#polgármester#Vargha Tamás#Jenő

Vasárnap este derült ki, hogy nagy fölénnyel, közel 80%-kal nyerte meg az időközi választást Budai Ferenc. Ezzel ő lett a falu új polgármestere.

Déri Brenda

373 jenői választópolgár adta le voksát múlt vasárnap Budai Ferencre, melynek eredményeképpen ő lett a település új megválasztott vezetője, akit nemrég Vargha Tamás országgyűlési képviselő is köszöntött.

Vargha Tamás
Budai Ferenc (balra) és Vargha Tamás.
Forrás: Vargha Tamás FB-oldal

A találkozóról kép is készült, melyet Vargha Tamás közösségi oldalán is megosztott a következő felirattal: 

„Jenő döntött, én pedig munkára jelentkezem! Gratulálok Budai Ferenc polgármester úrnak! Közös célunk: Jenő fejlődjön, szépüljön!”

 

