Köszöntő 4 órája

Vargha Tamás is köszöntötte Jenő új polgármesterét

Vasárnap este derült ki, hogy nagy fölénnyel, közel 80%-kal nyerte meg az időközi választást Budai Ferenc. Ezzel ő lett a falu új polgármestere.

373 jenői választópolgár adta le voksát múlt vasárnap Budai Ferencre, melynek eredményeképpen ő lett a település új megválasztott vezetője, akit nemrég Vargha Tamás országgyűlési képviselő is köszöntött. Budai Ferenc (balra) és Vargha Tamás.

Forrás: Vargha Tamás FB-oldal A találkozóról kép is készült, melyet Vargha Tamás közösségi oldalán is megosztott a következő felirattal: „Jenő döntött, én pedig munkára jelentkezem! Gratulálok Budai Ferenc polgármester úrnak! Közös célunk: Jenő fejlődjön, szépüljön!”

