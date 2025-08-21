augusztus 21., csütörtök

Baktérium

1 órája

Vargha Tamás országgyűlési képviselő is reagált a kórházzal, valamint a kollégiummal kapcsolatos országos hírekre

Címkék#Árpád Technikum#szent györgy kórház#Vargha Tamás

Székesfehérvár országgyűlési képviselője nemrég közösségi oldalán reagált azokra az országos híresztelésekre, melyek a valóság csak egy szeletét ismertetik és a tényeket csúsztatva, eltúlozva közlik.

Déri Brenda

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője videóban reagált a Szent György Kórház, valamint az Árpád kollégium vízhálózatában kimutatott baktériumról megjelent országos hírekre. 

Vargha Tamás
Vargha Tamás szerint sok a rémhír az üggyel kapcsolatban
Forrás: feol archív

Vargha Tamás szerint sok a rémhír az üggyel kapcsolatban

– Fehérvár ereje mindig az összetartásban rejlett és most is erre van szükség, valamint arra, hogy bízzunk a fehérvári szakemberekben és hagyjuk őket dolgozni. Zajlik a fertőtlenítés, dolgoznak a kórház szakemberei, cselekszik az önkormányzat és a Fejérvíz. Mi pedig azzal segítünk a legtöbbet nekik, ha támogatjuk őket és elkerüljük az álhíreket és a rémhírterjesztőket – hangzik el a videóban.

A teljes videó, melyben a Vargha Tamás kifejti véleményét itt érhető el.
 

 

