Vargha Tamás országgyűlési képviselő is reagált a kórházzal, valamint a kollégiummal kapcsolatos országos hírekre

Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője videóban reagált a Szent György Kórház, valamint az Árpád kollégium vízhálózatában kimutatott baktériumról megjelent országos hírekre.

Vargha Tamás szerint sok a rémhír az üggyel kapcsolatban

– Fehérvár ereje mindig az összetartásban rejlett és most is erre van szükség, valamint arra, hogy bízzunk a fehérvári szakemberekben és hagyjuk őket dolgozni. Zajlik a fertőtlenítés, dolgoznak a kórház szakemberei, cselekszik az önkormányzat és a Fejérvíz. Mi pedig azzal segítünk a legtöbbet nekik, ha támogatjuk őket és elkerüljük az álhíreket és a rémhírterjesztőket – hangzik el a videóban.

A teljes videó, melyben a Vargha Tamás kifejti véleményét itt érhető el.

