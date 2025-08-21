Változatos programokkal készül Tác az idei falunapra

Ahogy az erről szóló plakát is taglalja számos, reggeltől-estig tartó program várható az augusztus 23-án, szombaton esedékes táci falunapon, melyet a sportpályán tartanak. A palettára felkerült a hagyományos falunapi programok mellett a honvédelmi bemutató, az Országos Kamionhúzó Liga döntője, Hajdú Balázs humorista műsora és Oszvald Marika zenés előadása. De ekkor adja át Vargha Tamás országgyűlési képviselő a Virágos Tácért díjakat, valamint várhatóan tűzijátékot is lőnek fel sötétedés után.

A további fellépők között tűnik fel a palettán: K Stunt Team Streetfighter Show, a Grimask Színház, a Táci Nyugdíjasok Egyesületének Szivárvány Dalköre, a Táci Iringó Néptánc és Hagyományőrző Egyesület, a Drop the Beat Táncsport és a Happy Gang popegyüttes.







