Falunap

56 perce

Változatos programokkal készül Tác az idei falunapra

Honvédelmi bemutató, Országos Kamionhúzó Liga, színházi gyermekműsor, tombola és még sok más – színes programkínálattal készült a táci önkormányzat az e hét szombaton tartandó falunapra.

Déri Brenda

Ahogy az erről szóló plakát is taglalja számos, reggeltől-estig tartó program várható az augusztus 23-án, szombaton esedékes táci falunapon, melyet a sportpályán tartanak. A palettára felkerült a hagyományos falunapi programok mellett a honvédelmi bemutató, az Országos Kamionhúzó Liga döntője, Hajdú Balázs humorista műsora és Oszvald Marika zenés előadása. De ekkor adja át Vargha Tamás országgyűlési képviselő a Virágos Tácért díjakat, valamint várhatóan tűzijátékot is lőnek fel sötétedés után. 

A további fellépők között tűnik fel a palettán: K Stunt Team Streetfighter Show, a Grimask Színház, a Táci Nyugdíjasok Egyesületének Szivárvány Dalköre, a Táci Iringó Néptánc és Hagyományőrző Egyesület, a Drop the Beat Táncsport és a Happy Gang popegyüttes.


 


 

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
