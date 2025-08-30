1 órája
Hatalmas bulival kezdődött a Váli-Völgyi Vigasságok (galéria, videó)
Valósággal felrobbant a színpad péntek este Válon. A közönség extázisban tombolt a jobbnál jobb koncerteken, így méltóképpen vette kezdetét a hétvégi Váli-Völgyi Vigasságok.
Odacsaptak a húrok közé.
Fotó: Nagy Norbert
A tavalyi év óriási sikere után, amikor az Irigy Hónaljmirigy és a Tordasi Szivárvány Együttes adott show-t a Szent István téren felállított színpadon, idén is koncerteknek adott otthont a Fejér vármegye legnagyobb templomának szomszédsága a Váli-Völgyi Vigasságok előestéjén.
A Gertner Testvérek már pénteken kora este megalapozták a hangulatot, a váliak apraja-nagyja pedig szépen lassan gyülekezett a rendezvénysátornál. Majd besötétedett, és megérkezett a 90-es és 2000-es évek egyik ikonikus együttese, a Kerozin, amelynek előadása mindenkit azonnal visszarepített a múltba. A hangulat a tetőfokára hágott, amikor a színpadon megjelent az este egyik legjobban várt fellépője, a Peat jr. & Fernando ft. Sheela. Felcsendült az örökzöld sláger, a Hiányzol, amit a közönség együtt énekelt a zenekarral.
A sikeres pénteki előest után a vigasság programja szombaton folytatódik 14 órakor a Bicskei koncertfúvósok térzenéjével, majd fergeteges felvonulással és a táncstílusok sokszínűségét bemutató produkciók egész sora következik. Az estét a BANDeRAss Zenekar zárja majd, feltéve a koronát az idei Váli-Völgyi Vigasságokra.
