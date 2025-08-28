1 órája
Sztárparádéval kezdődik a Váli-Völgyi Vigasságok, nem érdemes kihagyni!
Nem semmi! Igazi zenei csemegével és sztárparádéval veszi kezdetét a Váli-Völgyi Vigasságok a hétvégén. A péntek esti koncertekkel induló rendezvénysorozat a falu népét és a környékbelieket egyaránt megmozgatja, hogy aztán szombaton a táncé legyen a főszerep.
A település ismét a Váli-Völgyi Vigasságokra készül, melynek első estéjén a Szent István téren, a kétszáz éves Hétfájdalmú Szűz-templom szomszédságában igazi sztárparádé várja a közönséget. A Váli Község Önkormányzata által szervezett koncerten pénteken este 6 órától olyan ismert előadók lépnek színpadra, mint a Gertner Testvérek, a Kerozin együttes, valamint Peat jr. & Fernando ft. Sheela.
A rendezvény sikere a korábbi évhez hasonlóan garantált, hiszen a szervezésben Csókás Zsolt alpolgármester is aktívan részt vesz, aki a Noda Produkció tulajdonosaként több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a koncertek koordinálásában.
– A tavalyi év sikere, amikor az Irigy Hónaljmirigy és a Tordasi Szivárvány Együttes valósággal felrobbantotta a teret, erőt adott az idei megrendezéshez – mondta Csókás Zsolt, majd így folytatta – Szeretnénk egy igazi nyárzáró rendezvénnyel kedveskedni a falubelieknek. Mindenkit szeretettel várunk pénteken este, és természetesen másnap is a Bíbor Néptánccsoport szervezésében, ahol felejthetetlen fellépések várnak a közönségre
– tette hozzá.
A fergeteges koncertek mellett természetesen a finom ételekről és italokról sem kell lemondaniuk a látogatóknak. A helyszínen büfék várják a szomjas és éhes vendégeket.
Ami pedig a Váli-Völgyi Vigasságok szombati programját illeti
14:00: térzene - Bicskei koncertfűvósok közreműködésével, 15:00 Fergeteges Felvonulás és megnyitó, 15:30-tól színpadi programok a különböző táncstílusokkal a főszerepben, majd 19:00 órától tombola, 19:30-tól Tűztánc Show, majd az estét 20:00 órától a BANDeRAss Zenekar zárja.
