Sztárparádéval kezdődik a Váli-Völgyi Vigasságok, nem érdemes kihagyni!

​A település ismét a Váli-Völgyi Vigasságokra készül, melynek első estéjén a Szent István téren, a kétszáz éves Hétfájdalmú Szűz-templom szomszédságában igazi sztárparádé várja a közönséget. A Váli Község Önkormányzata által szervezett koncerten pénteken este 6 órától olyan ismert előadók lépnek színpadra, mint a Gertner Testvérek, a Kerozin együttes, valamint Peat jr. & Fernando ft. Sheela.

A Kerozin a Siófoki Plázst is meghódította, holnap a Váli-Völgyi Vigasságok előestéjén lépnek fel: „Csináljunk egy őrült nagy bulit ma éjjel"

Forrás: Kerozin/Facebook

​A rendezvény sikere a korábbi évhez hasonlóan garantált, hiszen a szervezésben Csókás Zsolt alpolgármester is aktívan részt vesz, aki a Noda Produkció tulajdonosaként több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a koncertek koordinálásában.

​– A tavalyi év sikere, amikor az Irigy Hónaljmirigy és a Tordasi Szivárvány Együttes valósággal felrobbantotta a teret, erőt adott az idei megrendezéshez – mondta Csókás Zsolt, majd így folytatta – Szeretnénk egy igazi nyárzáró rendezvénnyel kedveskedni a falubelieknek. Mindenkit szeretettel várunk pénteken este, és természetesen másnap is a Bíbor Néptánccsoport szervezésében, ahol felejthetetlen fellépések várnak a közönségre

– tette hozzá.

​A fergeteges koncertek mellett természetesen a finom ételekről és italokról sem kell lemondaniuk a látogatóknak. A helyszínen büfék várják a szomjas és éhes vendégeket.

Ami pedig a Váli-Völgyi Vigasságok szombati programját illeti

14:00: térzene - Bicskei koncertfűvósok közreműködésével, 15:00 Fergeteges Felvonulás és megnyitó, 15:30-tól színpadi programok a különböző táncstílusokkal a főszerepben, majd 19:00 órától tombola, 19:30-tól Tűztánc Show, majd az estét 20:00 órától a BANDeRAss Zenekar zárja.