augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

18°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fürödtünk az élményekben

1 órája

Nem hagyta magát az esőnek: Így tombolt a közönség a Váli-Völgyi Vigasságokon (galéria, videó)

Címkék#koncert#Szent István tér#Gertner Testvérek#Peat jr Sheela#Váli-Völgyi Vigasság#templom#kerozin

Ez nem volt semmi! A hétvégi Váli-Völgyi Vigasságokon neves előadók és fiatal tehetségek szórakoztatták a közönséget. A változékony időjárás ellenére, amely miatt a felvonulás elmaradt, a hangulat kiváló volt. A résztvevők mosollyal és lelkesedéssel fogadták a programokat, amelyek között koncertek, kézműves foglalkozások és kirakodóvásár is szerepelt.

Kecskés Zoltán
Nem hagyta magát az esőnek: Így tombolt a közönség a Váli-Völgyi Vigasságokon (galéria, videó)

A tatabányai Country bRanch Line Dance táncosai először jártak a fesztiválon, valósággal felrobbantották a színpadot.

Fotó: NAGY NORBERT

​A fesztivál előestéjén a Gertner Testvérek és a Kerozin zenekar alapozták meg a hangulatot, majd a Peat jr. & Fernando ft. Sheela koncertje hozta el a csúcspontot a "Hiányzol" című slágerrel. Elképesztő hangulat uralkodott a Váli-Völgyi Vigasságok pénteki napján is.

Valósággal felrobbant a színpad péntek este a Váli-Völgyi Vigasságokon. A közönség extázisban tombolt a jobbnál jobb koncerteken. Mutatjuk a részleteket!
Odacsaptak a húrok közé a Váli-Völgyi Vigasságok előestéjén is.
Fotó: Nagy Norbert

A vármegye legnagyobb templomának szomszédsága, a Szent István tér megtelt élettel, a váliak apraja-nagyja ott volt és együtt kapcsolódott ki.

Váli-Völgyi Vigasságok: A jókedv másnapra is kitartott

Vasárnap a Bicskei Koncertfúvós Zenekar fantasztikus fellépése nyitotta a napot. Csókás Elek, a szervező Bíbor Néptánccsoport vezetője a megnyitón a közösség erejéről beszélt, és elcsukló hangon utalt rá, hogy ez a 12. alkalom lehet az utolsó vigasság. Ennek ellenére a lelkes önkéntesek és támogatók munkájának köszönhetően a rendezvény nagy sikerrel zárult. 

(Galéria a képre kattintva!)

Nem hagyta magát az esőnek a Váli-Völgyi Vigasságok

Fotók: Nagy Norbert

A látogatók gazdag kulturális műsort élvezhettek a néptánctól a hastáncon át a country-ig. Az estét látványos tűztáncshow és a BANDeRAss Zenekar fellépése koronázta meg. Ismét egy szívből jövő fesztivál volt, lenyűgöző produkciókkal, aminek még az esős időjárás sem szegte kedvét, épp ellenkezőleg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu