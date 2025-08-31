2 órája
Nem hagyta magát az esőnek: Így tombolt a közönség a Váli-Völgyi Vigasságokon (galéria, videó)
Ez nem volt semmi! A hétvégi Váli-Völgyi Vigasságokon neves előadók és fiatal tehetségek szórakoztatták a közönséget. A változékony időjárás ellenére, amely miatt a felvonulás elmaradt, a hangulat kiváló volt. A résztvevők mosollyal és lelkesedéssel fogadták a programokat, amelyek között koncertek, kézműves foglalkozások és kirakodóvásár is szerepelt.
A tatabányai Country bRanch Line Dance táncosai először jártak a fesztiválon, valósággal felrobbantották a színpadot.
Fotó: NAGY NORBERT
A fesztivál előestéjén a Gertner Testvérek és a Kerozin zenekar alapozták meg a hangulatot, majd a Peat jr. & Fernando ft. Sheela koncertje hozta el a csúcspontot a "Hiányzol" című slágerrel. Elképesztő hangulat uralkodott a Váli-Völgyi Vigasságok pénteki napján is.
A vármegye legnagyobb templomának szomszédsága, a Szent István tér megtelt élettel, a váliak apraja-nagyja ott volt és együtt kapcsolódott ki.
Váli-Völgyi Vigasságok: A jókedv másnapra is kitartott
Vasárnap a Bicskei Koncertfúvós Zenekar fantasztikus fellépése nyitotta a napot. Csókás Elek, a szervező Bíbor Néptánccsoport vezetője a megnyitón a közösség erejéről beszélt, és elcsukló hangon utalt rá, hogy ez a 12. alkalom lehet az utolsó vigasság. Ennek ellenére a lelkes önkéntesek és támogatók munkájának köszönhetően a rendezvény nagy sikerrel zárult.
(Galéria a képre kattintva!)
Nem hagyta magát az esőnek a Váli-Völgyi VigasságokFotók: Nagy Norbert
A látogatók gazdag kulturális műsort élvezhettek a néptánctól a hastáncon át a country-ig. Az estét látványos tűztáncshow és a BANDeRAss Zenekar fellépése koronázta meg. Ismét egy szívből jövő fesztivál volt, lenyűgöző produkciókkal, aminek még az esős időjárás sem szegte kedvét, épp ellenkezőleg.
Hatalmas bulival kezdődött a Váli-Völgyi Vigasságok (galéria, videó)