Nem hagyta magát az esőnek: Így tombolt a közönség a Váli-Völgyi Vigasságokon (galéria, videó)

​A fesztivál előestéjén a Gertner Testvérek és a Kerozin zenekar alapozták meg a hangulatot, majd a Peat jr. & Fernando ft. Sheela koncertje hozta el a csúcspontot a "Hiányzol" című slágerrel. Elképesztő hangulat uralkodott a Váli-Völgyi Vigasságok pénteki napján is.

Odacsaptak a húrok közé a Váli-Völgyi Vigasságok előestéjén is.

Fotó: Nagy Norbert

A vármegye legnagyobb templomának szomszédsága, a Szent István tér megtelt élettel, a váliak apraja-nagyja ott volt és együtt kapcsolódott ki.

Váli-Völgyi Vigasságok: A jókedv másnapra is kitartott

Vasárnap a Bicskei Koncertfúvós Zenekar fantasztikus fellépése nyitotta a napot. Csókás Elek, a szervező Bíbor Néptánccsoport vezetője a megnyitón a közösség erejéről beszélt, és elcsukló hangon utalt rá, hogy ez a 12. alkalom lehet az utolsó vigasság. Ennek ellenére a lelkes önkéntesek és támogatók munkájának köszönhetően a rendezvény nagy sikerrel zárult.

(Galéria a képre kattintva!)