Vadbaleset

4 órája

Elképesztő jelenetek – apróvad okozott riadalmat

Egy apróvad okozott riadalmat az úton. A vadbaleset során az állat a szemből érkező autó fényszóróját is kitörte, és kis híján karambolt idézett elő.

Feol.hu
Forrás: Shutterstock

Vadbaleset történt augusztus 10-én este a Gánt és Majk közötti útszakaszon, Oroszlány irányába – számolt be róla a kemma.hu. Egy fedélzeti kamera rögzítette a pillanatot, amikor egy apróvad, vélhetően nyúl, fantomként ugrott két autó közé. A szemből érkező jármű fényszóróját eltalálta, amely azonnal ki is aludt, sőt egy karosszériaelem is letört.

Bár a vadbaleset szó hallatán legtöbben szarvasra, őzre vagy vaddisznóra gondolunk, a felvétel jól mutatja, hogy a kisebb állatok – például nyúl, róka vagy borz – is komoly kárt okozhatnak, sőt súlyos karambolhoz is vezethetnek.

A szakemberek különösen a szürkületi és éjszakai órákban figyelmeztetnek fokozott óvatosságra, hiszen jelenleg az őzek nászidőszaka zajlik, amikor az állatok sokkal figyelmetlenebbek.

A videó ide kattintva tekinthető meg.

