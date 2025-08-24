Vadásznap Alapon: A hagyomány és közösség ünnepe

A vadásznap a vadászkürtös megnyitóval vette kezdetét, melyet ünnepi köszöntők és a Szent Hubertus-áldás követte. A rendezvényen megtisztelte jelenlétével Varga Gábor országgyűlési képviselő is, igy is hangsúlyozva a vadászati kultúra társadalmi jelentőségét és közösségteremtő erejét.

A vadásznap szép pillanata a kutyás bemutató

A alapi vadászház udvarán felállított, ízléses színpadon és környékén egész nap zajlottak az események. A szakmai programok között vadászkutya- és solymászbemutató is helyet kapott, miközben a látogatók megtekinthették a trófeakiállítást, valamint részt vehettek a vadászati vásárban, ahol kézműves portékák és vadászati eszközök várták az érdeklődőket.

Vadásznap igényes programokkal!

A délután során – immár hagyományosan – főzőversenyre is sor került, amely 15 órakor vette kezdetét. A rotyogó bográcsokból szinte érezni lehetett a térség gasztronómiai örökségét. A versennyel párhuzamosan színpadi műsorok zajlottak, többek közt a közönség által nagyra értékelt Csuti Csaba nótaénekes előadása. A szervezők minden résztvevőt megvendégeltek egy tányér ízletes vadgulyással, amely – akárcsak maga az esemény – a vendégszeretet és közösségi összetartozás jegyében készült. Az étel mellé a Rádi Dűlő pincészet borkóstolója kínált kiváló borokat, így az ízek és illatok valóban méltó kiegészítői lettek a nap hangulatának. A nap során érződött: a vadászat nem csupán szenvedély, hanem életforma és közösség, amelyet érdemes ünnepelni és továbbadni a következő generációknak is.