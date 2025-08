Sorozatgyilkosok Székesfehérvár határában

Miközben a rendőrség nyomozott, már közeledett a lebukás. A sárréti gyilkosságok után egy évvel kiraboltak a budapesti Soroksári úton egy postát, a támadás során nem öltek meg senkit, ám úgy gondolták, később kiiktatják egyik bűntársukat, aki segített nekik kocsit lopni. Állítólag még a fejét is levágták volna, hogy nehezebb legyen a testet azonosítani, de erre már nem kerülhetett sor, mert a kör bezárult, 1994. május 4-én a rendőrség egy nappal azelőtt lecsapott rájuk, hogy az újabb gyilkosságot elkövethették volna.

Bene László hiába kérelmezte többször is, nem engedték szabadon

Forrás: FMH-archív

Az egyik halálosztót, Benét a Legfelsőbb Bíróság 1996-ban több emberen, részben előre kitervelten, részben nyereségvágyból, részben aljas indokból elkövetett emberölés bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek és azóta is rács mögött van, Donászi hasonlóan kemény ítéletet kapott, de 2001-ben a börtönben öngyilkos lett, felvágta a kezén az ereket. (Tóth Tamás egyébként ezt sem fogadta el tényként.) A Legfelsőbb Bíróság döntése az volt, hogy Bene, aki a szegedi Csillagban tölti büntetését, legkorábban húsz év után lehetett volna feltételesen szabadságra bocsátható. Ez először 2014-ben telt le, de azóta sem akadt bíró, aki úgy ítélte volna meg, hogy emberek közé lehet engedni. Az ismétlődő jogászi állásfoglalás szerint továbbra is potenciális veszélyt jelent a társadalomra, szabadon nem bocsátható. Ez persze nem csoda, hiszen a megbánásnak soha semmilyen jelét sem tanúsította: még engem is feljelentett, mert egyik írásomban a Fejér Megyei Hírlap hasábjain gyilkosnak neveztem. Azzal érvelt, hogy akit ő lelőtt, az még élt, amikor Donászi tarkón lőtte, azaz ő nem gyilkos és megsértettem a személyiségi jogait. Ám a bíró szerint ő ezekről lemondott, amikor úgy döntött, hogy embereket gyilkol meg. Bene egyébként Tóth Tamást azzal gúnyolta, hogy kötéltáncosnak nevezte a nyilatkozataiban.